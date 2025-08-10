PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓3博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天低於標準3桿的207桿、暫並列第30名，仍有機會力拚續戰資格。

美國職業高爾夫協會（PGA）官網資料，俞俊安在打完前3回合後，預測的聯邦盃積分暫時上升到第62名，距離季後賽第2場的參賽門檻還有一定距離。

根據聯邦盃季後賽規定，首戰聖朱德錦標賽（St.Jude Championship）僅聯邦盃積分榜前70名可以參賽，到了第2場BMW錦標賽只剩下積分榜前50人可參賽。

俞俊安今天從第1洞出發，第2洞的第2桿打進果嶺旁沙坑，最終吞下柏忌，幸好在第3洞靠著精準的鐵桿，推進不到3呎的博蒂順利回補。

不過到了第4洞的3桿洞，俞俊安開球過頭，只能從果嶺旁回切，結果竟然錯失3呎的保Par推桿，又吞下一記柏忌。

幸好俞俊安轉場後稍稍回穩，分別在第11、12洞抓博蒂，後續一路打平標準桿收工。

俞俊安今天的開球上球道率高達78.5%，在所有選手排名第3，且平均開球距離長達307碼，標準桿上果嶺率也有66.67%、排在第7的水準。

唯一缺憾就是推桿發揮不理想，第3回合在果嶺上平均1.83推，在所有69名選手當中排名第59名。

還剩下最後1天可以拚戰的俞俊安，依照積分推估，至少需要擠進前15名，才有機會挺進第2場的聯邦盃季後賽。