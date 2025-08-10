快訊

關島外海5.9極淺層地震！ 深度僅10公里

彰化雙屍案 女童母悲憤：解剖後女兒舌頭和咽喉不見 彰檢說明了　

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

中央社／ 台北10日電
俞俊安。 路透社
俞俊安。 路透社

PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓3博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天低於標準3桿的207桿、暫並列第30名，仍有機會力拚續戰資格。

美國職業高爾夫協會（PGA）官網資料，俞俊安在打完前3回合後，預測的聯邦盃積分暫時上升到第62名，距離季後賽第2場的參賽門檻還有一定距離。

根據聯邦盃季後賽規定，首戰聖朱德錦標賽（St.Jude Championship）僅聯邦盃積分榜前70名可以參賽，到了第2場BMW錦標賽只剩下積分榜前50人可參賽。

俞俊安今天從第1洞出發，第2洞的第2桿打進果嶺旁沙坑，最終吞下柏忌，幸好在第3洞靠著精準的鐵桿，推進不到3呎的博蒂順利回補。

不過到了第4洞的3桿洞，俞俊安開球過頭，只能從果嶺旁回切，結果竟然錯失3呎的保Par推桿，又吞下一記柏忌。

幸好俞俊安轉場後稍稍回穩，分別在第11、12洞抓博蒂，後續一路打平標準桿收工。

俞俊安今天的開球上球道率高達78.5%，在所有選手排名第3，且平均開球距離長達307碼，標準桿上果嶺率也有66.67%、排在第7的水準。

唯一缺憾就是推桿發揮不理想，第3回合在果嶺上平均1.83推，在所有69名選手當中排名第59名。

還剩下最後1天可以拚戰的俞俊安，依照積分推估，至少需要擠進前15名，才有機會挺進第2場的聯邦盃季後賽。

俞俊安 高爾夫

延伸閱讀

PGA／聯邦盃聖朱德錦標賽 俞俊安2回合暫並列31名

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

PGA／俞俊安初登英國公開賽 首回合震撼教育繳79桿

高球／俞俊安生涯首度參加英國公開賽 期盼能創佳績

相關新聞

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

尋求世運會拔河女子500公斤6連霸的中華隊，今天在雨勢中開啟衛冕重任；預賽中華隊以5戰全勝登上龍頭，4強再擊敗德國，金牌...

世界游泳大師錦標賽 97歲阿嬤唐成瑤破大會紀錄摘金

在新加坡舉行的世界游泳大師錦標賽，台灣國寶級泳將阿嬤唐成瑤，今天在95－99歲組的100公尺蛙式，以5分44秒50的成績...

全紅嬋備戰全運會「練瘦了」 分享訓練後照片

話題「全紅嬋練瘦了」9日衝上熱搜第一，18歲跳水奧運冠軍全紅嬋9日在社交平台曬出近照，分享訓練後汗流浹背的樣子，以及與隊...

PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓3博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天低於標準3桿...

世運會／第二面獎牌來了！龍舟八人座200公尺奪銅

中華代表團在2025成都第12屆世界運動會的第2面獎牌出爐，早上龍舟八人座公開組200公尺決賽，中華隊以47秒27奪下銅...

世運會／郭政佑帽子戲法 中華隊直排輪曲棍球退地主開胡

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊直排輪曲棍球被分配在預賽A組，首戰遭納米比亞隊逆轉以3：4惜敗，第二戰1：4敗給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。