世運會／郭政佑帽子戲法 中華隊直排輪曲棍球退地主開胡

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊直排輪曲棍球被分配在預賽A組，首戰遭納米比亞隊逆轉以3：4惜敗，第二戰1：4敗給美國隊，分組最終戰面對地主中國大陸隊終於開胡，在郭政佑上演「帽子戲法」下以4：1摘下首勝。

上半場中華隊被中國隊率先進球，但郭政佑倒數7分37秒助球隊扳平，跟著倒數2分14秒再度突圍，下半場他又於倒數1分19秒再度破門；最後36秒簡均憲也貢獻一記進球，最終3分之差在成都滑輪運動中心擊敗地主。

面對中國，中華隊全場共32次射門，比中國多18次。中華隊教練林宏儒表示，其實對美國隊曾把對手壓到喘不過氣，但沒能取勝，雖無法晉級，但對中國隊也很重要，觀察中國隊策略後做出分析調整，「雖然我們控球較多，但被抓一記快速反擊被先進球，但對手空門時我們製造機會，郭政佑有把握住，加上後面對手體能下滑，我們又打進一記確定勝負的球。」

郭政佑預賽場場進球，對納米比亞隊和美國隊時各進1球，個人在預賽累計5次進球，是目前中華隊進球數最多的球員；他指出，帽子戲法的經驗過去也有，此役歸功隊友製造很多機會給他，「這次世運會狀況調整得不錯！」

預賽首場被逆轉，郭政佑坦言心情有點失望，但還是努力調整狀態，先完成比賽再說，教練林宏儒也說，郭政佑心態、成熟度與反應能力都很好。從幼稚園大班就接觸直排輪郭政佑，冰上曲棍球也練了近14年，目前就讀成功大學物理治療系二年級，在直排輪與曲棍球都接觸相當長的時間。

中華隊今天還有5到8名排名賽要打，對手是阿根廷隊，教練林宏儒指出，去年世錦賽曾兩度擊敗對方，成員都相同，經過1年可能有變化，仍要徹底分析一番。