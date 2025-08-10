網球／WTA辛辛那提女網賽 謝淑薇和日本搭檔首輪淘汰

台灣網球「百搭女王」謝淑薇今天在WTA辛辛那提女網賽，和日本選手柴原瑛菜首度搭檔，結果2人浪費首盤5比0領先優勢，最終以5比7、5比7不敵對手，首輪止步。

現年39歲、經驗豐富的謝淑薇，上週才剛跟塞爾維亞好手達尼洛薇琪（Olga Danilovic）搭檔，本週來到同屬世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的辛辛那提女網賽，改和柴原瑛菜聯手。

今天謝淑薇和柴原瑛菜在首輪對上大會第2號種子，加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的組合。

首盤開打，台日組合狀況出色，連破對手2個發球局，加上自己全都順利保發，很快就取得5比0的絕對優勢；眼看就要拿下，沒想到戰況大逆轉，被對手連破3個發球局、一口氣連拿7局，反倒以5比7讓出首盤。

氣勢大傷的謝淑薇和柴原瑛菜，在第2盤仍持續和對手拉鋸，前10局打完雙方戰成5比5平手。關鍵第11局，台日組合發球，很快就落入0比40的劣勢，儘管救回2個破發點，可惜仍被對手拿下。

接著輪到對手達布洛夫斯基與羅莉芙，在順利取得40比15、出現第1個賽末點後就順利收下，讓謝淑薇和柴原瑛菜吞下這場意外的敗仗。

美國網球公開賽將於2週後開打，辛辛那提女網賽也是WTA在美網前倒數第3場賽事；台灣除了謝淑薇外，還有詹皓晴、吳芳嫺各自搭檔參賽。