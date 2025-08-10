美國貝比魯斯聯盟U16女壘世錦賽 台首度參賽就奪冠

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊今天以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍。協助帶隊赴美交流的無任所大使劉柏君表示，這是首度有台灣隊伍參賽，盼鼓勵選手們「看到世界」。

美國貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽（Babe Ruth Softball 16U World Series）決賽於阿拉巴馬州佛羅倫斯展開，台灣代表隊由北投國中女壘隊選手組成，一路過關斬將打進決賽，最終奪冠。總統賴清德、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電，祝賀台灣隊勇奪佳績，讓選手們備受鼓勵。

北投國中女壘隊總教練陳美分賽後接受中央社記者電話訪問表示，這次選手們發揮應有水準，隊上2位國際賽經驗豐富的投手功不可沒，主戰投手都有亞洲盃、世界盃的出賽經驗。另外，攻擊方面也穩定發揮應有的火力。

整體來說，陳美分指出，「投、打、守的部分，在關鍵時刻都有發揮」，選手們也確實完成戰術，不斷壓迫對手，造成對方失誤而能大舉奪分，順利拿下勝利。

陳美分表示，赴美參賽也希望讓這些台灣孩子學習並了解不同國家的球風，將有助提升他們未來打國際賽的信心。另一方面，這次台灣是唯一一支亞洲參賽隊伍，能讓歐美國家了解亞洲國家的壘球發展，「相互交流」，讓他們看見台灣。

在北投國中和台灣運動好事協會合作下，北投國中女壘隊這趟美國行除了參加貝比魯斯聯盟賽事，還先後前往華府及田納西州進行交流，包括參訪華盛頓國民隊及拜會田納西2所大學的壘球隊。

身兼台灣運動好事協會執行長的劉柏君受訪表示，這是首度有台灣隊伍參加貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽。安排北投國中女壘隊赴美交流及參賽，主要「希望他們看到世界，而不是只有台灣」。

負責推動運動外交的劉柏君指出，自己5年前成立台灣運動好事協會，以培育女性運動員為主，北投國中是合作單位之一，由協會提供課程，協助兒少運動員在打球之外，「功課也可以跟上」。