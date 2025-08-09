世界游泳大師錦標賽 97歲阿嬤唐成瑤破大會紀錄摘金

在新加坡舉行的世界游泳大師錦標賽，台灣國寶級泳將阿嬤唐成瑤，今天在95－99歲組的100公尺蛙式，以5分44秒50的成績摘金，並且打破大會紀錄。

世界游泳大師錦標賽（The World Aquatics Masters Championships）從1986年開辦，通常每2年舉辦1次，涵蓋游泳、跳水、水球、公開水域游泳和花式游泳等；並且自2015年起，就和游泳世界錦標賽同時舉辦。

現年97歲的唐成瑤，是95－99歲組的100公尺蛙式唯一的參賽者，儘管如此，唐成瑤還是奮力游完全程，還開心的打破大會紀錄，比賽結束時更獲得全場觀眾歡呼。

唐成瑤在今年5月的台北世界壯年運動會上「水陸雙棲」，一共拿回5面金牌；今年10月就要滿98歲的她，就曾透露活到老動到老，「希望可以成為百歲人瑞的運動員」。