世運會／龍舟隊兩項晉級決賽 滑水小將楊書愷明決賽爭牌

成都世運會我國龍舟代表隊今天下午在多個比賽項目登場，其中在10人座200公尺與8人座200公尺都順利搶下明天決賽門票，至於男子快艇衝浪SKIM年僅17歲的楊書愷也在準決賽搶下分組第二名，同樣將在明天登場力拚獎牌。

今年龍舟賽首度以正式比賽項目在世運會登場，賽事今天在成都興隆湖湖濱賽場舉行，共進行8人座、10人座的200公尺、500公尺，以及8人座2000公尺追逐賽等5項賽事。

其中在上午的分組賽中，分組前2名的隊伍將能直接晉級到明天決賽，分組第3至5名則將進入到下午的準決賽，最終中華隊在8人座、10人座200公尺、500公尺都順利擠進分組3到5名晉級準決賽。

而準決賽6支參賽隊伍中僅取2隊晉級決賽，最終中華隊在在8人座與10人座200公尺準決賽分別划出48秒59與49秒53的第1名佳績，晉級到明天決賽，至於8人座與10人座500公尺組則是都在準決賽止步。

同樣將在明天登場拚牌的還包括年僅17歲的滑水好手楊書愷，他在男子快艇衝浪SKIM準決賽拿下55.00分，以分組第二名晉級明天下午的決賽，至於哥哥楊侑曄則是在男子寬板滑水準決賽以44.56分排名分組第4名無緣晉級。