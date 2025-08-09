快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

台中花博外埔園區變身極限賽場 3000名好手挑戰斯巴達障礙賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席開幕儀式，期望藉由賽事舉辦激發年輕人投入障礙跑項目。圖／台中市運動局提供
台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席開幕儀式，期望藉由賽事舉辦激發年輕人投入障礙跑項目。圖／台中市運動局提供

2025斯巴達障礙跑競賽台中場，今天在風景優美的花博外埔園區熱力登場，賽事結合長距離路跑、越野跑、負重行走、攀繩等關卡，吸引海內外運動好手近3000人報名參加。

台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席開幕儀式時表示，障礙跑（OCR）即將在2028年洛杉磯奧運列入比賽項目，期望藉由賽事舉辦激發年輕人投入、培育未來國手，並帶動城市運動熱潮，歡迎各界好手齊聚台中外埔，在遼闊的大自然中一起越跑越酷、越跑越健康。

鄭照新指出，障礙跑即將登上奧運殿堂，已為國際矚目運動項目，今日便有來自日本、南韓、香港、菲律賓等國約200多位國外精英選手參賽，其中日本好手菅田崚馬曾於今年高雄站拿下男總排第一，此次再赴台中參戰，賽事魅力可見一斑。

本次障礙跑競賽自2019年於台中開辦以來，除2023年停辦外，已是第六度舉辦，競賽場地與內容年年推陳出新，今年以腹地更為廣大的花博外埔園區為基地，路線規模擴大、適合結合多樣地形設置關卡，與往年相比，更加考驗參賽者肌肉爆發力、身體協調性、預判地形的能力與心肺耐力，期許各位斯巴達勇士勇敢跨越障礙、超越自我，深刻感受運動的魅力。

運動局局長游志祥表示，本次台中場活動為10公里的超級賽（Super）、5公里的衝刺賽（Sprint）以及4至14歲參加的「Spartan Kids小勇士賽」，小勇士賽跑道依年齡又分為0.8公里到3.2公里不等，路線行經花博外埔園區、水流東桐花步道及附近田野、山徑，沿途設有負重行走、跳箱、翻輪胎、五呎高牆、攀繩、加重跳繩、越野跑等25項震撼關卡，挑戰選手的體力與意志，惟有堅持到底，方能成為真正的「斯巴達勇士」。

主辦單位寬寬整合行銷有限公司說明，斯巴達障礙跑競賽源自美國，2016年引進台灣，至今已邁入第10個年頭，不僅是粹煉身心的挑戰賽，亦是一項強調親子共同參與的運動，今天約有1200名小勇士參賽，許多孩子們從4歲開始便參加斯巴達，如今都已即將邁入國中，有些甚至跟隨爸媽的腳步參加超級賽或衝刺賽，為家庭生活留下許多難忘、美好的回憶。

運動局補充，斯巴達障礙路跑屬於綜合體能賽事，提醒民眾務必依照自身能力進行挑戰；為營造良好安全的優質運動環境，大會現場有設置補水站，提醒參與民眾適度補充水份，若有狀況請暫停運動，並向現場工作人員或緊急連絡人求助。

賽場花博外埔園區腹地廣大，本屆賽事較往年路線規模擴大、結合多樣地形設置更多關卡。圖／台中市運動局提供
賽場花博外埔園區腹地廣大，本屆賽事較往年路線規模擴大、結合多樣地形設置更多關卡。圖／台中市運動局提供

勇士 越野跑 挑戰賽

延伸閱讀

烏克蘭議員拜訪台中 鄭照新盼戰爭早日結束「台中可支援重建」

江啟臣台中辦反罷免造勢 罷團路口宣傳盼返鄉投票

罷免即時開票／台中3席藍委「不同意罷免」全面領先 他嗨喊：台灣民主仍舊閃耀

台中大里潑水節今消暑登場 鄭照新、黃國昌讚地方盛事

相關新聞

台中花博外埔園區變身極限賽場 3000名好手挑戰斯巴達障礙賽

2025斯巴達障礙跑競賽台中場，今天在風景優美的花博外埔園區熱力登場，賽事結合長距離路跑、越野跑、負重行走、攀繩等關卡，...

PGA／聯邦盃聖朱德錦標賽 俞俊安2回合暫並列31名

PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓5博蒂、吞2柏忌繳出67桿，以2天低於標準2桿的...

桌球／WTT橫濱站高承睿不敵傑哈 台將賽程全數落幕

WTT冠軍賽橫濱站今天展開16強賽程，我國最後希望高承睿面對25歲、世界排名第31名的美國選手傑哈（Kanak Jha）...

拳擊／日本選手神足茂利賽後失去意識 開刀後仍不治享年28歲

日本拳擊委員會（JBC）今天宣布，職業拳擊手神足茂利8月2日出戰東太平洋超羽量級拳王戰後失去意識，被緊急送醫搶救6天後，仍於8日晚間10時59分辭世，享年28歲。 據日媒報導，神足茂利2日在東太

世運會／開幕後得知爺爺離世噩耗 孫家閎珍惜舞台銜哀上陣

成都世運會我國武術好手孫家閎今年擔任代表團開幕式掌旗官，不過在開幕式結束當晚卻收到爺爺離世的噩耗，讓他直言一度受到打擊連...

世運會／太極劍遭強敵超車 掌旗官孫家閎與頒獎台擦身

2025成都世界運動會我國代表團昨天在武術賽場上，由劉菖閔在南拳南棍全能賽拿下一面銅牌，也是代表團首面獎牌後，今天則由兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。