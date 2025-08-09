台中花博外埔園區變身極限賽場 3000名好手挑戰斯巴達障礙賽

2025斯巴達障礙跑競賽台中場，今天在風景優美的花博外埔園區熱力登場，賽事結合長距離路跑、越野跑、負重行走、攀繩等關卡，吸引海內外運動好手近3000人報名參加。

台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席開幕儀式時表示，障礙跑（OCR）即將在2028年洛杉磯奧運列入比賽項目，期望藉由賽事舉辦激發年輕人投入、培育未來國手，並帶動城市運動熱潮，歡迎各界好手齊聚台中外埔，在遼闊的大自然中一起越跑越酷、越跑越健康。

鄭照新指出，障礙跑即將登上奧運殿堂，已為國際矚目運動項目，今日便有來自日本、南韓、香港、菲律賓等國約200多位國外精英選手參賽，其中日本好手菅田崚馬曾於今年高雄站拿下男總排第一，此次再赴台中參戰，賽事魅力可見一斑。

本次障礙跑競賽自2019年於台中開辦以來，除2023年停辦外，已是第六度舉辦，競賽場地與內容年年推陳出新，今年以腹地更為廣大的花博外埔園區為基地，路線規模擴大、適合結合多樣地形設置關卡，與往年相比，更加考驗參賽者肌肉爆發力、身體協調性、預判地形的能力與心肺耐力，期許各位斯巴達勇士勇敢跨越障礙、超越自我，深刻感受運動的魅力。

運動局局長游志祥表示，本次台中場活動為10公里的超級賽（Super）、5公里的衝刺賽（Sprint）以及4至14歲參加的「Spartan Kids小勇士賽」，小勇士賽跑道依年齡又分為0.8公里到3.2公里不等，路線行經花博外埔園區、水流東桐花步道及附近田野、山徑，沿途設有負重行走、跳箱、翻輪胎、五呎高牆、攀繩、加重跳繩、越野跑等25項震撼關卡，挑戰選手的體力與意志，惟有堅持到底，方能成為真正的「斯巴達勇士」。

主辦單位寬寬整合行銷有限公司說明，斯巴達障礙跑競賽源自美國，2016年引進台灣，至今已邁入第10個年頭，不僅是粹煉身心的挑戰賽，亦是一項強調親子共同參與的運動，今天約有1200名小勇士參賽，許多孩子們從4歲開始便參加斯巴達，如今都已即將邁入國中，有些甚至跟隨爸媽的腳步參加超級賽或衝刺賽，為家庭生活留下許多難忘、美好的回憶。