桌球／WTT橫濱站高承睿不敵傑哈 台將賽程全數落幕

WTT冠軍賽橫濱站今天展開16強賽程，我國最後希望高承睿面對25歲、世界排名第31名的美國選手傑哈（Kanak Jha），最終以7：11、11：6、9：11、5：11敗下陣來，台將賽程全數落幕。

WTT冠軍賽橫濱站今天頻頻爆出冷門，先是女單世界第2名的王曼昱不敵中國大陸20歲小將陳熠後，昨天擊敗我國一哥林昀儒的大陸球王林詩棟，也遭到德國華裔直拍橫打好手邱黨擊落。

至於我國另一名男單好手「柚子」高承睿，今天16強賽則是對上美國對手傑哈，也是雙方生涯的首次交手，在首局前段雙方還僵持不下，不過6：6後高承睿卻接連出現掛網狀況，加上傑哈連續兩顆觸網幸運球，以11：7先下一城。

不過第二局高承睿打出強勢開局，一度取得5：0領先，並以11：6扳平戰局，第三局雙方一路拉鋸，9：9後傑哈先靠著一次強勁扣殺讓高承睿無法將球回到台內，最後再靠著高承睿回球出界，以11：9再下一城，取得局數2：1聽牌。

第四局在背水一戰的情況下，高承睿開局再度落入2：5落後，關鍵時刻傑哈卻是愈打愈有信心，一口氣將差距擴大到9：3，最終傑哈也以11：5勝出，高承睿在止步16強後，我國選手賽程也全數落幕。