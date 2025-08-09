PGA／聯邦盃聖朱德錦標賽 俞俊安2回合暫並列31名

PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓5博蒂、吞2柏忌繳出67桿，以2天低於標準2桿的138桿、暫並列第31名。

不過根據美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）官網統計，俞俊安在前2回合打完後，聯邦盃積分榜排名僅暫時上升2名，來到第64名，想要擠進季後賽第2場還需要持續飆低桿。

根據聯邦盃季後賽規定，首戰聖朱德錦標賽（St.Jude Championship）僅聯邦盃積分榜前70名可參賽，到了第2場BMW錦標賽則只剩下積分榜前50名可參賽。

俞俊安今天在第2回合從第1洞出發，不過他一下場開球就掉到球道沙坑，最終吞下柏忌；不過他沒有被影響，隨後在第2、3洞都抓博蒂回補，前9洞就抓了4博蒂。

只可惜俞俊安轉場後，在第10到18洞僅抓1博蒂、吞1柏忌，沒能再將桿數降低。

俞俊安賽後接受媒體訪問表示，儘管前陣子狀況不是太好，但至少取得季後賽資格，「這場前2場打完還有很多進步空間，剩下的2天會努力打出更好成績。」

聯邦盃季後賽從2007年開辦，總計3場比賽，前2場比賽聖朱德錦標賽和BMW錦標賽各有2000萬美元（約新台幣6.05億元）總獎金，最終戰則為巡迴錦標賽（Tour Championship）。由於最終獲得總冠軍的選手還可獲得「額外」的千萬美元大獎，成了各家高手的必爭之地。