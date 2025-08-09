聽新聞
拳擊／日本選手神足茂利賽後失去意識 開刀後仍不治享年28歲
日本拳擊委員會（JBC）今天宣布，職業拳擊手神足茂利8月2日出戰東太平洋超羽量級拳王戰後失去意識，被緊急送醫搶救6天後，仍於8日晚間10時59分辭世，享年28歲。
據日媒報導，神足茂利2日在東太平洋超羽量級拳王戰，挑戰現任拳王波田大和。比賽經三位裁判打分後，最終裁定為平手。
沒想到賽事結束後，神足茂利在醫務室出現頭痛症狀，接著突然失去意識，立刻被送往醫院急救。檢查後發現是急性硬腦膜下血腫，立即接受開顱手術，雖然進行2次手術，但始終未恢復意識，最終不幸離世。
神足茂利業餘時期戰績50勝23敗，大學畢業後，於2019年10月投入職業賽場，戰績為8勝（5場KO）、2敗、2和，本次是他職業生涯首次挑戰冠軍頭銜。
