世運會／開幕後得知爺爺離世噩耗 孫家閎珍惜舞台銜哀上陣

成都世運會我國武術好手孫家閎今年擔任代表團開幕式掌旗官，不過在開幕式結束當晚卻收到爺爺離世的噩耗，讓他直言一度受到打擊連路都走不了，在今天完成太極拳太極劍全能賽賽程以第4名作收後，他也透露到賽前都還不敢相信這件事，也特別帶著與爺爺的合照出賽。

孫家閎兩年前在成都世大運奪下男子太極拳金牌，也是代表團該屆賽事的首面金牌，不過在亞運奪牌失利後一度心生退意，但最終他仍決定留在武術舞台上繼續奮鬥，希望能再戰名古屋亞運會。

在昨天登場的世運會男子太極拳太極劍全能賽中，孫家閎先是在太極拳拿下所有選手中次高的9.763分，今天上午舉行的太極劍他則是排在第二位出賽，並拿下9.710分，不過最終以總成績第4名成績與獎牌擦身而過。

賽後孫家閎指出，這樣的隔夜賽程對於他來說確實是個挑戰，今天早上量體重時還因此少了一公斤，對於體能狀態是很大的挑戰，也導致他在太極劍時出現一些晃動，分數因此掉下來。

談到決定續拚名古屋亞運會後過去兩年卻沒有太多參賽機會，孫家閎直言自己幾乎都是在生活中擠壓出時間進行訓練，甚至曾在公園裡練難度，或是利用訓練場還沒開放時當起「訓練館老鼠」，在沒有燈光、空調的情況下訓練，「這兩年來是非常艱難，還能出現在這邊已經是一個上天恩典和奇蹟。」

不過對於孫家閎來說更大的打擊則是在7日開幕典禮擔任掌旗官帶領我國代表團進場後，卻收到爺爺離世的噩耗，讓他直言至今仍不敢相信這件事，這兩天也把與爺爺的合照帶在身邊出賽，「在收到消息後，我完全是走不了路，整個人當機，卡在原地，回房間後跟爸爸確認，才知道這件事是真的，直到昨天我都還不是很敢相信這件事發生，希望可以帶著爺爺一起上場。」