世運會／太極劍遭強敵超車 掌旗官孫家閎與頒獎台擦身

2025成都世界運動會我國代表團昨天在武術賽場上，由劉菖閔在南拳南棍全能賽拿下一面銅牌，也是代表團首面獎牌後，今天則由兩年前成都世大運拿下金牌的掌旗官孫家閎登場拚牌，最終他在太極劍拿下9.710分，加上前一晚的太極拳9.763分，總分19.473分，太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。

兩年前的成都世大運孫家閎在男子太極拳項目拿下一面金牌，也是當年代表團的首面金牌，而今年世運會同樣在成都舉行，孫家閎也再度背負奪首金期待，在昨天登場的太極拳中，他也拿下9.763的高分，僅次於香港選手楊頌熹的9.766分。

孫家閎太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。圖／中華奧會提供

而今天上午登場的太極劍兩人也是前兩位登場的選手，其中率先出賽的楊頌熹在太極劍中再度搶下9.760的高分，獲得場邊觀眾的熱烈歡呼，也將壓力拋給了隨後出賽的孫家閎，最終孫家閎雖然也拿下9.710分成績，但總分19.473分也不如楊頌熹的19.526分，之後更相繼遭到日本與新加坡選手超車，孫家閎以第4名成績作收，與頒獎台擦身而過。