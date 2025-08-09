快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

世運會／太極劍遭強敵超車 掌旗官孫家閎與頒獎台擦身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
孫家閎太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。圖／中華奧會提供
孫家閎太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。圖／中華奧會提供

2025成都世界運動會我國代表團昨天在武術賽場上，由劉菖閔在南拳南棍全能賽拿下一面銅牌，也是代表團首面獎牌後，今天則由兩年前成都世大運拿下金牌的掌旗官孫家閎登場拚牌，最終他在太極劍拿下9.710分，加上前一晚的太極拳9.763分，總分19.473分，太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。

兩年前的成都世大運孫家閎在男子太極拳項目拿下一面金牌，也是當年代表團的首面金牌，而今年世運會同樣在成都舉行，孫家閎也再度背負奪首金期待，在昨天登場的太極拳中，他也拿下9.763的高分，僅次於香港選手楊頌熹的9.766分。

孫家閎太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。圖／中華奧會提供
孫家閎太極拳太極劍全能賽排名第4名作收，與頒獎台擦身而過。圖／中華奧會提供

而今天上午登場的太極劍兩人也是前兩位登場的選手，其中率先出賽的楊頌熹在太極劍中再度搶下9.760的高分，獲得場邊觀眾的熱烈歡呼，也將壓力拋給了隨後出賽的孫家閎，最終孫家閎雖然也拿下9.710分成績，但總分19.473分也不如楊頌熹的19.526分，之後更相繼遭到日本與新加坡選手超車，孫家閎以第4名成績作收，與頒獎台擦身而過。

開幕式掌旗官孫家閎（右）在武術太極拳太極劍全能賽以第4名作收。圖／中華奧會提供
開幕式掌旗官孫家閎（右）在武術太極拳太極劍全能賽以第4名作收。圖／中華奧會提供

孫家閎 世運會 成都世大運

延伸閱讀

世運會／代表團首面獎牌出爐 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

世運會／定向越野林弱水拭淚轉換心情 全心備戰短距離決賽

成都世運會／開幕式「氣象萬千」 焰火樹、科技哪吒現身

世運會／開幕式孫家閎、黃渼茜掌旗進場 世運會首度燃聖火

相關新聞

世運會／太極劍遭強敵超車 掌旗官孫家閎與頒獎台擦身

2025成都世界運動會我國代表團昨天在武術賽場上，由劉菖閔在南拳南棍全能賽拿下一面銅牌，也是代表團首面獎牌後，今天則由兩...

武術／彰化2小將 亞青賽包辦2金4銀歷年最佳

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，中華隊共派出12名選手參賽，拿下3金6銀佳績。其中來自彰化的兩位小將表現亮眼，陳...

世運會／我代表團首面獎牌 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

成都世運會在前天晚間開幕，我國代表團在首個獎牌日傳來奪牌捷報，在武術場上劉菖閔在南拳南棍全能賽中，以南拳九點七四○分、南...

世運會／代表團首面獎牌出爐 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

成都世運會武術賽事，我國好手劉菖閔在南拳南棍全能賽中，在上午的南拳拿下9.740分一度暫居第一名後，晚間的南棍則是拿下9...

撞球／女將魏子茜登WPA世界球后 感謝天上的張榮麟

半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人，她特別感謝已逝的撞球名將「火雲邪...

聯新國際醫療參展高齡健康博覽會 打造全台最大健康生活平台 

從台灣起步，走向亞太健康產業典範，聯新國際醫療集團於8月8日至10日，參與在台北世貿一館舉行的第二屆高齡健康產業博覽會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。