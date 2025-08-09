聽新聞
0:00 / 0:00

武術／彰化2小將 亞青賽包辦2金4銀歷年最佳

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
中正高中學生陳兆翔（中）在亞洲青少年武術錦標賽拿下1金、3銀。記者林敬家／攝影
中正高中學生陳兆翔（中）在亞洲青少年武術錦標賽拿下1金、3銀。記者林敬家／攝影

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，中華隊共派出12名選手參賽，拿下3金6銀佳績。其中來自彰化的兩位小將表現亮眼，陳兆翔、蕭彥煣合力奪下2金4銀，創下彰化縣在國際青少年組最佳紀錄。

彰化縣武術委員會指出，太極講求耐力與內在穩定，選手需長年累積體能與心理素質，這些成果絕非一朝一夕，而是日復一日苦練的結晶。

彰化陽明國中蕭彥煣（前排右三）在亞洲青少年武術錦標賽獲1金1銀。記者林敬家／攝影
彰化陽明國中蕭彥煣（前排右三）在亞洲青少年武術錦標賽獲1金1銀。記者林敬家／攝影

來自陽明國中、即將升上國二的蕭彥煣，出身武術世家，家中共有5位國手級教練。她國小五年級由長拳轉練太極，這次在亞青賽奪下太極劍金牌與太極團體銀牌。她表示，每晚訓練雖然辛苦，但在家人的全力支持下持續前進。

蕭彥煣說，練太極讓她更穩定、有定力，不易衝動；許多人為升學而練體育，但她希望能像家族前輩一樣，未來當教練，把武術傳承下去。

另一位選手陳兆翔在太極劍項目奪金，並在太極拳、太極扇及團體賽摘下銀牌，個人包辦1金3銀。他自幼稚園起習武，為求精進，高中北上就讀台北中正高中並加入武術隊，去年已在世青賽拿下太極劍銀牌，今年成績再上一層樓。

陳兆翔說，今年升大學將轉戰成人組，須重新調整套路與節奏，挑戰更高難度，希望有機會再次披上國家隊戰袍，為國爭光。

彰化縣武術委員會主委蕭文雄說，此次國家隊總計3金6銀，彰化選手就貢獻了2金4銀，創下歷來最佳紀錄。

彰化縣政府、和美鎮公所及和美鎮代表會也特地張貼紅榜祝賀，肯定兩位小將的努力與成就。

彰化陽明國中蕭彥煣出身武術世家。記者林敬家／攝影
彰化陽明國中蕭彥煣出身武術世家。記者林敬家／攝影

彰化 金牌 國手 體育 國家隊

延伸閱讀

彰化台74甲東外環晚間火燒車景象駭人 駕駛逃生所幸無傷亡

彰化縣3高階警官調整 王惠美：縣府3年投入16億強化警政與設備

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

導演潘客印奪下紐約亞洲電影節大獎　父親節衣錦還鄉重返彰化

相關新聞

世運會／我代表團首面獎牌 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

成都世運會在前天晚間開幕，我國代表團在首個獎牌日傳來奪牌捷報，在武術場上劉菖閔在南拳南棍全能賽中，以南拳九點七四○分、南...

武術／彰化2小將 亞青賽包辦2金4銀歷年最佳

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，中華隊共派出12名選手參賽，拿下3金6銀佳績。其中來自彰化的兩位小將表現亮眼，陳...

世運會／代表團首面獎牌出爐 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

成都世運會武術賽事，我國好手劉菖閔在南拳南棍全能賽中，在上午的南拳拿下9.740分一度暫居第一名後，晚間的南棍則是拿下9...

撞球／女將魏子茜登WPA世界球后 感謝天上的張榮麟

半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人，她特別感謝已逝的撞球名將「火雲邪...

聯新國際醫療參展高齡健康博覽會 打造全台最大健康生活平台 

從台灣起步，走向亞太健康產業典範，聯新國際醫療集團於8月8日至10日，參與在台北世貿一館舉行的第二屆高齡健康產業博覽會，...

世運會／定向越野林弱水拭淚轉換心情 全心備戰短距離決賽

2025年第12屆成都世界運動會，今天在東部新區定向賽場舉行定向越野女子中距離決賽，中華隊選手林弱水以1小時37分53秒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。