世運會／我代表團首面獎牌 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
劉菖閔在男子武術南拳南棍全能賽摘銅。圖／中華奧會提供
劉菖閔在男子武術南拳南棍全能賽摘銅。圖／中華奧會提供

成都世運會在前天晚間開幕，我國代表團在首個獎牌日傳來奪牌捷報，在武術場上劉菖閔在南拳南棍全能賽中，以南拳九點七四○分、南棍九點六九○分、總分十九點四三○分拿下銅牌，也是我國代表團本屆賽事的首面獎牌。

今年世運會在中國大陸成都舉行，我國共派出一二○位選手在十四個運動種類出賽，希望能力拚超越上屆一金、六銀、六銅的成績。

杭州亞運武術國手劉菖閔先是在上午的南拳演示中拿下九點七四○分，排名所有選手最佳，晚間登場的南棍他則是首位登場的選手，最終再拿下九點六九○分，儘管後續登場的伊朗選手巴尼塔萊比、汶萊選手羅斯蘭陸續靠著南棍的優異表現成績超車，但劉菖閔仍是為我國拿下一面獎牌，也是代表團本屆賽事首面獎牌。

至於上屆世運會在女子太極拳太極劍全能賽拿下銀牌的劉佩勳，昨天上午在太極拳表現不如預期，僅拿下九點三九三分排名第七名，晚間的太極劍她則是壓軸登場，最終拿下九點六三三分，總分十九點○五六分，排名第六名作收。

順利奪下本屆首面獎牌後，我國今有不少重點項目將登場，包括輕艇龍舟隊、男子拔河隊，以及武術場上今年開幕式我國掌旗官之一的孫家閎，將在男子太極拳太極劍全能賽中進行太極劍演示，力拚奪牌。

