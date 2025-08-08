世運會／代表團首面獎牌出爐 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

成都世運會武術賽事，我國好手劉菖閔在南拳南棍全能賽中，在上午的南拳拿下9.740分一度暫居第一名後，晚間的南棍則是拿下9.690分，最終以總分19.430分拿下銅牌，也是我國代表團本屆賽事的首面獎牌，

杭州亞洲運動會在南拳南棍全能賽拿下第6名的劉菖閔，今年世運會再度代表我國出賽，並且在今天上午的南拳套路演示中拿下9.740分，在所有參賽選手中排名第1名。

而今天晚間登場的南棍，劉菖閔則是所有選手中第一位登場演示，在沒有太多失誤的情況下拿下9.690分，兩項加總拿下19.430分，儘管接下來幾位選手都未能超越劉菖閔，不過上午在南拳拿下9.710分的伊朗選手巴尼塔萊比（Shahin Banitalebi），最終在南棍也拿下9.756的高分，以總分19.466分擠下劉菖閔。

不僅巴尼塔萊比，汶萊選手羅斯蘭（Mohammad Adi Salihin Bin Roslan），在上午的南拳拿下9.716分後，南棍也收下9.740分的高分，總分19.456分，僅次於拿下金牌的巴尼塔萊比，至於劉菖閔則以銅牌作收，也是我國代表團本屆賽事首面獎牌。

上屆世運會我國由劉佩勳在女子太極拳太極劍拿下銀牌，賴柏瑋則是在南拳南棍奪銅，而劉佩勳在今天上午的太極拳中以9.393分暫時排在第7名，稍晚她也將登場演示太極劍，力拚連兩屆奪牌，而掌旗官孫家閎則將在男子太極拳太極劍賽事登場。