快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／代表團首面獎牌出爐 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
劉菖閔在南拳南棍全能賽奪下銅牌。圖／中華奧會提供
劉菖閔在南拳南棍全能賽奪下銅牌。圖／中華奧會提供

成都世運會武術賽事，我國好手劉菖閔在南拳南棍全能賽中，在上午的南拳拿下9.740分一度暫居第一名後，晚間的南棍則是拿下9.690分，最終以總分19.430分拿下銅牌，也是我國代表團本屆賽事的首面獎牌，

杭州亞洲運動會在南拳南棍全能賽拿下第6名的劉菖閔，今年世運會再度代表我國出賽，並且在今天上午的南拳套路演示中拿下9.740分，在所有參賽選手中排名第1名。

而今天晚間登場的南棍，劉菖閔則是所有選手中第一位登場演示，在沒有太多失誤的情況下拿下9.690分，兩項加總拿下19.430分，儘管接下來幾位選手都未能超越劉菖閔，不過上午在南拳拿下9.710分的伊朗選手巴尼塔萊比（Shahin Banitalebi），最終在南棍也拿下9.756的高分，以總分19.466分擠下劉菖閔。

不僅巴尼塔萊比，汶萊選手羅斯蘭（Mohammad Adi Salihin Bin Roslan），在上午的南拳拿下9.716分後，南棍也收下9.740分的高分，總分19.456分，僅次於拿下金牌的巴尼塔萊比，至於劉菖閔則以銅牌作收，也是我國代表團本屆賽事首面獎牌。

上屆世運會我國由劉佩勳在女子太極拳太極劍拿下銀牌，賴柏瑋則是在南拳南棍奪銅，而劉佩勳在今天上午的太極拳中以9.393分暫時排在第7名，稍晚她也將登場演示太極劍，力拚連兩屆奪牌，而掌旗官孫家閎則將在男子太極拳太極劍賽事登場。

世運會

延伸閱讀

世運會／定向越野林弱水拭淚轉換心情 全心備戰短距離決賽

成都世運會／開幕式「氣象萬千」 焰火樹、科技哪吒現身

彰化小將亞青武術賽奪2金4銀 創歷年最佳成績

世運會／開幕式孫家閎、黃渼茜掌旗進場 世運會首度燃聖火

相關新聞

世運會／代表團首面獎牌出爐 劉菖閔南拳南棍全能賽摘銅

成都世運會武術賽事，我國好手劉菖閔在南拳南棍全能賽中，在上午的南拳拿下9.740分一度暫居第一名後，晚間的南棍則是拿下9...

蒙特婁女網／18歲黑馬逆轉大坂直美 史上第3位外卡千分級冠軍

加拿大18歲「黑馬」姆博柯（Victoria Mboko）在WTA1000級蒙特婁女網賽決賽，以2比6、6比4、6比1逆轉擊敗前世界球后大坂直美。 姆博柯世界排名從85狂升至25，這是他首座WT

撞球／女將魏子茜登WPA世界球后 感謝天上的張榮麟

半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人，她特別感謝已逝的撞球名將「火雲邪...

聯新國際醫療參展高齡健康博覽會 打造全台最大健康生活平台 

從台灣起步，走向亞太健康產業典範，聯新國際醫療集團於8月8日至10日，參與在台北世貿一館舉行的第二屆高齡健康產業博覽會，...

世運會／定向越野林弱水拭淚轉換心情 全心備戰短距離決賽

2025年第12屆成都世界運動會，今天在東部新區定向賽場舉行定向越野女子中距離決賽，中華隊選手林弱水以1小時37分53秒...

桌球／WTT橫濱站 高承睿重整旗鼓拍退世界第8約基奇

上月剛代表我國在世大運拿下桌球男團金牌的「柚子」高承睿，今天在WTT冠軍賽橫濱站賽事出戰世界排名第8名的塞爾維亞約基奇（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。