撞球／女將魏子茜登WPA世界球后 感謝天上的張榮麟

半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人，她特別感謝已逝的撞球名將「火雲邪神」張榮麟，「就像我的大師兄一樣。」

根據世界花式撞球協會WPA最新的世界排名，台灣女將魏子茜以32076分生涯首度榮登世界球后寶座，同時成為繼柳信美、陳純甄、林沅君及周婕妤後，台灣女子撞球史上第5名達到此成就的選手。

魏子茜接受中央社採訪時表示，有注意到世界排名的積分愈來愈接近，只是登上球后的時間點比預期來得更快，而她自評本季成績平均，逐漸抓住怎麼贏得比賽的感覺，打到後面更能自然地展現實力。

18歲才正式踏上撞球之路的魏子茜，等於是半路出家，相較於科班出身的選手更為辛苦，尤其是大學畢業後，面臨現實的經濟壓力，讓她深刻體會「出國成績打不好，不知道下一餐在哪裡」，不過，她因而更珍惜在球場的日子，「那時候真的壓力很大，收支有打平就偷笑了。」

堅持在撞球場上沒有放棄，魏子茜最感謝生命中的貴人、現任中華民國撞球總會女子委員會主委鄒明德，「一開始在國內比賽排名不夠，但他願意給我外卡資格磨練，不然可能還要摸索很久，包含在疫情期間已經沒有打球了，也是他一通電話讓我重新拾起球桿。」

魏子茜特別提到，日前猝逝的撞球名將「火雲邪神」張榮麟，如同她的大師兄，兩人時常一起出國比賽，不過張榮麟的激勵方式「直接了當」，「從他口中不可能聽到加油的話，但他是教會我很多的人。」

一直視周婕妤為目標與榜樣，魏子茜透露，如果沒有周婕妤，可能也不會有今天的自己，期望有朝一日拿下1座世界錦標賽冠軍，追趕上其他前輩的步伐，成為名副其實的「世界冠軍」。