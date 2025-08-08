快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

撞球／女將魏子茜登WPA世界球后 感謝天上的張榮麟

中央社／ 台北8日電
半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人。 聯合報系資料照
半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人。 聯合報系資料照

半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人，她特別感謝已逝的撞球名將「火雲邪神」張榮麟，「就像我的大師兄一樣。」

根據世界花式撞球協會WPA最新的世界排名，台灣女將魏子茜以32076分生涯首度榮登世界球后寶座，同時成為繼柳信美、陳純甄、林沅君及周婕妤後，台灣女子撞球史上第5名達到此成就的選手。

魏子茜接受中央社採訪時表示，有注意到世界排名的積分愈來愈接近，只是登上球后的時間點比預期來得更快，而她自評本季成績平均，逐漸抓住怎麼贏得比賽的感覺，打到後面更能自然地展現實力。

18歲才正式踏上撞球之路的魏子茜，等於是半路出家，相較於科班出身的選手更為辛苦，尤其是大學畢業後，面臨現實的經濟壓力，讓她深刻體會「出國成績打不好，不知道下一餐在哪裡」，不過，她因而更珍惜在球場的日子，「那時候真的壓力很大，收支有打平就偷笑了。」

堅持在撞球場上沒有放棄，魏子茜最感謝生命中的貴人、現任中華民國撞球總會女子委員會主委鄒明德，「一開始在國內比賽排名不夠，但他願意給我外卡資格磨練，不然可能還要摸索很久，包含在疫情期間已經沒有打球了，也是他一通電話讓我重新拾起球桿。」

魏子茜特別提到，日前猝逝的撞球名將「火雲邪神」張榮麟，如同她的大師兄，兩人時常一起出國比賽，不過張榮麟的激勵方式「直接了當」，「從他口中不可能聽到加油的話，但他是教會我很多的人。」

一直視周婕妤為目標與榜樣，魏子茜透露，如果沒有周婕妤，可能也不會有今天的自己，期望有朝一日拿下1座世界錦標賽冠軍，追趕上其他前輩的步伐，成為名副其實的「世界冠軍」。

張榮麟 周婕妤

延伸閱讀

中職／林智勝引退賽售票來了！最貴3131元、也有親民價

杭州男打撞球「選妃式挑女助教」 收2萬元帳單拒付慘了

世界花式撞球錦標賽 「天王殺手」柯秉中奪第5名

世運會／「黑暗騎士」謝佳臻遞補撞球參戰 以張榮麟精神拚戰

相關新聞

蒙特婁女網／18歲黑馬逆轉大坂直美 史上第3位外卡千分級冠軍

加拿大18歲「黑馬」姆博柯（Victoria Mboko）在WTA1000級蒙特婁女網賽決賽，以2比6、6比4、6比1逆轉擊敗前世界球后大坂直美。 姆博柯世界排名從85狂升至25，這是他首座WT

撞球／女將魏子茜登WPA世界球后 感謝天上的張榮麟

半路出家踏上撞球之路的台灣女將魏子茜，近期生涯首度登上世界球后寶座，成為台灣史上第5人，她特別感謝已逝的撞球名將「火雲邪...

聯新國際醫療參展高齡健康博覽會 打造全台最大健康生活平台 

從台灣起步，走向亞太健康產業典範，聯新國際醫療集團於8月8日至10日，參與在台北世貿一館舉行的第二屆高齡健康產業博覽會，...

世運會／定向越野林弱水拭淚轉換心情 全心備戰短距離決賽

2025年第12屆成都世界運動會，今天在東部新區定向賽場舉行定向越野女子中距離決賽，中華隊選手林弱水以1小時37分53秒...

桌球／WTT橫濱站 高承睿重整旗鼓拍退世界第8約基奇

上月剛代表我國在世大運拿下桌球男團金牌的「柚子」高承睿，今天在WTT冠軍賽橫濱站賽事出戰世界排名第8名的塞爾維亞約基奇（...

成都世運會／開幕式「氣象萬千」 焰火樹、科技哪吒現身

2025年第12屆世界運動會7日在四川成都熱鬧開幕，開幕式以「運動無限，氣象萬千」為主題，集結全球116個國家和地區的近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。