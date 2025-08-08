聯新國際醫療參展高齡健康博覽會 打造全台最大健康生活平台 

從台灣起步，走向亞太健康產業典範，聯新國際醫療集團於8月8日至10日，參與在台北世貿一館舉行的第二屆高齡健康產業博覽會，以「全台最大健康生活平台」為主軸，進駐桃園市政府主題館（攤位A-3），展現集團「預防、個人、精準、人性」的智慧健康願景。

聯新此次展出串聯三大事業群：聯新國際醫院為核心的「醫療機構事業群」、涵蓋健康特務與藍馨家人的「健康生態系事業群」，以及聯新運醫、聯新體育為主的「運動休閒事業群」。 參觀者可現場實際體驗「3D姿態掃描」、「動作矯正模擬」與「AI姿勢分析」等互動項目，透過科技化數據讓大眾認識正確運動方式，實踐「運動即健康」的全齡健康策略。

醫療面向重點聚焦「中風救星」行動方案，聯新透過雲端即時判讀、區域聯防轉診與腦血管介入團隊建制，有效提升急性腦中風處置效率。在運動休閒領域，聯新運醫是擁有最多位國家隊隊醫的醫療團隊，目前在全台已擁有7個運動醫學中心。

奧運隊醫林頌凱現場教銀髮族安全運動。圖／聯新體育提供

今天展覽首日，現場更舉辦「銀髮動起來，健康不打烊」講座，由同時具備運動醫學與復健醫學專科資格的國家隊隊醫林頌凱醫師親自主講，帶領銀髮族實作健康運動操。林頌凱指出，「年紀漸長，肌肉、關節與心肺功能逐漸退化，若未暖身就貿然運動，反而容易受傷。」此次他透過高齡運動原則講解與安全強度指導，協助熟齡朋友認識如何「動得安全、動得有效益」，讓健康養成從日常啟動。

除了展覽內容豐富，聯新現場更舉辦抽獎活動，完成互動體驗與問券填寫，就有機會抽中「歐姆龍血壓計」與「歐姆龍體脂機」等健康好禮；凡填問券即贈送實用「療肺草枇杷軟糖」，鼓勵民眾主動參與、攜手促進全民健康。