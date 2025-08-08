快訊

桌球／WTT橫濱站 高承睿重整旗鼓拍退世界第8約基奇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「柚子」高承睿。取自WTT官網
上月剛代表我國在世大運拿下桌球男團金牌的「柚子」高承睿，今天在WTT冠軍賽橫濱站賽事出戰世界排名第8名的塞爾維亞約基奇（Darko Jorgic），最終以11：9、8：11、11：7、11：8勝出，挺進到16強賽。

世界排名第27名的高承睿，上月代表我國出征世大運，並在桌球男團賽事拿下金牌，不過個人在金牌戰痛失兩點的表現，讓他一度在賽後受訪時自責痛哭。

不過在回到職業賽場後，高承睿今天重整旗鼓在WTT冠軍賽橫濱站賽事登場，在林昀儒、鄭怡靜、黃怡樺相繼出局後，他也成為我國選手的最後希望，面對世界排名第8名的約基奇，兩人今年4月曾在澳門世界盃碰頭，當時由約基奇以局數3：1取勝。

但今天雙方再度交手，高承睿也打出精彩一戰，在首局開打一度落後的情況下，局中拉出一波5：0的攻勢逆轉戰局，並以11：9先下一城，儘管第二局約基奇以11：8扳平，不過高承睿在接下來兩局展現韌性，都在開局一度落後的情況下成功逆轉戰局，最終以11：7、11：8成功關門，搶下男單16強門票，並將對上美國選手傑哈（Kanak Jha）。

橫濱 高承睿 林昀儒

