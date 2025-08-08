蒙特婁女網／18歲黑馬決賽逆轉大坂直美 史上第3位外卡千分級冠軍

加拿大18歲「黑馬」姆博柯（Victoria Mboko）在WTA1000級蒙特婁女網賽決賽，以2比6、6比4、6比1逆轉擊敗前世界球后大坂直美。

姆博柯世界排名從85狂升至25，這是他首座WTA巡迴賽冠軍，她成為公開賽年代以來第3位在蒙特婁女網賽封后的地主選手，前兩人是1969年厄本（Faye Urban）與2019年的安德里斯庫（Bianca Andreescu）。

獲勝當下姆博柯立刻跪地慶祝，滿場觀眾爆出歡呼聲，她馬上跑向場邊擁抱家人與教練團，她受訪時說，「奪冠瞬間看到那麼多人起立為我歡呼，真的是超現實感覺。我從沒想過這種事來得這麼突然，這也證明你的夢想，其實比你想的更接近。」

姆博柯在這項賽事擊敗4位大滿貫冠軍，包含第23種子科甯（Sofia Kenin）、頭號種子高芙（Coco Gauff）、第9種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）以及大坂直美。

姆博柯也成為史上第3位以外卡身分贏得WTA1000級冠軍的球員，前兩位分別是2011年辛辛那提的莎拉波娃（Maria Sharapova）與2019年印地安泉的安德里斯庫。