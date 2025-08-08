快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

蒙特婁女網／18歲黑馬決賽逆轉大坂直美 史上第3位外卡千分級冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大18歲「黑馬」姆博柯。 美聯社
加拿大18歲「黑馬」姆博柯。 美聯社

加拿大18歲「黑馬」姆博柯（Victoria Mboko）在WTA1000級蒙特婁女網賽決賽，以2比6、6比4、6比1逆轉擊敗前世界球后大坂直美。

姆博柯世界排名從85狂升至25，這是他首座WTA巡迴賽冠軍，她成為公開賽年代以來第3位在蒙特婁女網賽封后的地主選手，前兩人是1969年厄本（Faye Urban）與2019年的安德里斯庫（Bianca Andreescu）。

獲勝當下姆博柯立刻跪地慶祝，滿場觀眾爆出歡呼聲，她馬上跑向場邊擁抱家人教練團，她受訪時說，「奪冠瞬間看到那麼多人起立為我歡呼，真的是超現實感覺。我從沒想過這種事來得這麼突然，這也證明你的夢想，其實比你想的更接近。」

姆博柯在這項賽事擊敗4位大滿貫冠軍，包含第23種子科甯（Sofia Kenin）、頭號種子高芙（Coco Gauff）、第9種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）以及大坂直美。

姆博柯也成為史上第3位以外卡身分贏得WTA1000級冠軍的球員，前兩位分別是2011年辛辛那提的莎拉波娃（Maria Sharapova）與2019年印地安泉的安德里斯庫。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

教練 夢想 家人 加拿大

相關新聞

蒙特婁女網／18歲黑馬決賽逆轉大坂直美 史上第3位外卡千分級冠軍

加拿大18歲「黑馬」姆博柯（Victoria Mboko）在WTA1000級蒙特婁女網賽決賽，以2比6、6比4、6比1逆轉擊敗前世界球后大坂直美。 姆博柯世界排名從85狂升至25，這是他首座WT

成都世運會／開幕式「氣象萬千」 焰火樹、科技哪吒現身

2025年第12屆世界運動會7日在四川成都熱鬧開幕，開幕式以「運動無限，氣象萬千」為主題，集結全球116個國家和地區的近...

田徑／國際少年運動會落幕 「新北小紀政」林子婕獨攬4金

2025年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）4日起在愛沙尼亞塔林舉...

羽球世錦賽／丹麥前球王安賽龍宣布退賽 無緣爭取第3面金牌

2025年世界羽球錦標賽8月25日至31日於法國巴黎展開，但世界排名第18的丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）宣布退賽消息，無緣爭奪個人世錦賽第3面金牌。 安賽龍透過IG限動宣布退

世運會／開幕式孫家閎、黃渼茜掌旗進場 世運會首度燃聖火

2025成都世界運動會今天在成都天府新區國際會議中心舉辦開幕式，今年我國代表團由水中運動蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子...

宏道獎邁入第8年擴大至7類、10獎 即日起受理報名  

由宏道運動發展基金會所創立的宏道獎經過7年的成長與歷練，在邁入第8年的114年，全面擴大為7類共10個獎，包括運動教練、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。