田徑／國際少年運動會落幕 「新北小紀政」林子婕獨攬4金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛沙尼亞國際少年運動會新北市明德高中林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金。圖／新北市體育局提供
愛沙尼亞國際少年運動會新北市明德高中林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金。圖／新北市體育局提供

2025年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）4日起在愛沙尼亞塔林舉行，新北市代表隊總計奪得29面獎牌，來自明德高中的林子婕在田徑女子80公尺跨欄連續二屆摘金，新北小將表現亮眼以壓倒性實力在賽場上讓世界看見台灣。

新北市體育局表示，本屆國際少年運動會新北代表隊18位選手參加田徑、游泳、柔道等賽事，其中田徑比賽新北選手超強表現橫掃獎牌榜，來自明德高中的林子婕在女子100公尺與80公尺跨欄雙雙摘金，並和隊友在女子4×100公尺接力、混合4×100公尺接力，連奪2金，一人勇奪4面金牌，成為新北代表隊的「金牌女王」。

年僅14歲的林子婕在短跑項目的平均起跑反應時間僅0.138，超越U16世界頂尖選手平均0.180甚多，已接近世界優秀成年選手0.130。專長跨欄的子婕展現驚人爆發力與技術，比賽時跨越每個欄架僅需要0.13秒，也比U16世界頂尖選手的0.18秒快了許多，堪稱「新北小紀政」當之無愧。

泳池戰況同樣精彩，林口國中蘇柏陵一人進帳2金2銀，分別是男子400公尺和200公尺自由式金牌、200公尺蝶式銀牌，與隊友合作拿下400公尺混合式接力銀牌，這樣的成績已打破自己上屆ICG奪牌紀錄；新泰國中蔡詠翎共拿下1金4銀，在女子200公尺混合式中以穩定節奏奪金，並於200公尺和400公尺自由式、200蝶式、400公尺混合式接力等都獲得銀牌；同樣來自新泰國中的林芷妍在女子100仰式決賽順利登頂，展現仰泳技術成熟度與戰術執行力，是新北泳隊中的穩定支柱。

柔道項目方面，個人賽由正德國中莊晏菱奪得女子57公斤級金牌，為柔道隊增添光芒。明德高中的王裔媗與余冠緯分別於70公斤與81公斤級再添銅牌，持續展現實戰經驗與技術沉穩。

賽事在7日結束，新北市代表隊累計奪得12金、9銀、8銅，共29面獎牌，表現遠超預期。市長侯友宜表達祝賀，選手們不僅展現運動實力，更在國際舞台上傳遞團隊精神與台灣文化。

