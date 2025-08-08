羽球世錦賽／丹麥前球王安賽龍宣布退賽 無緣爭取第3面金牌

2025年世界羽球錦標賽8月25日至31日於法國巴黎展開，但世界排名第18的丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）宣布退賽消息，無緣爭奪個人世錦賽第3面金牌。

安賽龍透過IG限動宣布退賽消息：「在與我的醫療團隊充分溝通後，他們建議我投入更多時間進行康復。因此，很遺憾我無法及時為即將到來的世錦賽做好參賽準備。」

「雖然錯過這樣一場大賽讓我感覺很遺憾，但我並不會因此氣餒。相反，這更激勵我繼續努力康復，並為自己設定一個新的目標，以更強的狀態重返賽場，感謝大家一直以來的支持！安賽龍。」

安賽龍曾在2017與2022年摘下世錦賽金牌，今年4月他進行椎間盤突出內視鏡手術，原定將在巴黎復出，如今確定不會出賽，繼續進行復健行程。