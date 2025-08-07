快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委財務申報曝光！綠營這位推估身家上億 林思銘、鄭正鈐負債6千萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／開幕式孫家閎、黃渼茜掌旗進場 世運會首度燃聖火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國代表團開幕式由孫家閎（右）、黃渼茜（左）共同擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
我國代表團開幕式由孫家閎（右）、黃渼茜（左）共同擔任掌旗官。圖／中華奧會提供

2025成都世界運動會今天在成都天府新區國際會議中心舉辦開幕式，今年我國代表團由水中運動蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子選手孫家閎共同擔任開幕式掌旗官，共計87人、包括64位運動員參與開幕式進場，而今年世運會也是史上首度舉行聖火傳遞與點燃儀式。

今年成都世運會是中國大陸史上首度舉辦世運會，也是繼前年世大運後成都再次舉辦國際綜合運動會，今年共計有118個國家地區共計約4000位選手前往參賽，我國則是派出120位選手在14個運動種類出賽，希望力拚超越上屆的1金、6銀、6銅成績。

而今天的開幕式在成都天府新區國際會議中心舉行，我國在開幕式進場中排在敘利亞之後、捷克之前進場，並由蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子選手孫家閎擔任掌旗官，其中孫家閎將在明天晚間就登場出賽，至於主辦國大陸則是依照慣例壓軸進場，而今年世運會也是史上首度舉辦聖火傳遞與點燃儀式。

今年世運會我國以女子拔河隊將挑戰6連霸最受關注，除了女子隊外，我國今年包括男子組與混合組也都取得門票，至於巴黎奧運霹靂舞國手孫振也將登場出賽。

我國代表團開幕式由孫家閎、黃渼茜共同擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
我國代表團開幕式由孫家閎、黃渼茜共同擔任掌旗官。圖／中華奧會提供

我國代表團開幕式由孫家閎、黃渼茜共同擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
我國代表團開幕式由孫家閎、黃渼茜共同擔任掌旗官。圖／中華奧會提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

聖火 世運會 孫家閎

延伸閱讀

雲林官員取經成都世運遭阻？陸委會：溝通協調問題

川普成立2028奧運工作小組 籌委會主席相邀傳遞聖火

盼「賀電事件」別重演 陸委會：望成都世運會順利舉行

世運會／2025成都世運會聖火傳遞 火炬融入三星堆元素

相關新聞

世運會／開幕式孫家閎、黃渼茜掌旗進場 世運會首度燃聖火

2025成都世界運動會今天在成都天府新區國際會議中心舉辦開幕式，今年我國代表團由水中運動蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子...

宏道獎邁入第8年擴大至7類、10獎 即日起受理報名  

由宏道運動發展基金會所創立的宏道獎經過7年的成長與歷練，在邁入第8年的114年，全面擴大為7類共10個獎，包括運動教練、...

桌球／WTT橫濱站32強 林昀儒惜敗林詩棟吞對戰9連敗

WTT冠軍賽橫濱站我國男單一哥林昀儒今天在32強賽就遭遇世界球王林詩棟，儘管在前兩局賽事中林昀儒都率先取得局點，但卻都遭...

第23屆美利達盃單車嘉年華 1129日月潭盛大登場

2025/8/7(四)中午12:00起火熱報名 挑戰自我、樂遊環湖、體驗單車盛宴 美利達盃7大重點一次看 邁入第23屆的「美利達盃單車嘉年華」將於2025年11月29日（六）在南投日月潭向山遊

網球／45歲大威復出「很投入」 談下季是否退休留伏筆

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年回歸網壇，華盛頓女網賽復出打下一勝的她還拿到外卡參加辛辛...

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽，將力拚晉級到最後一場的機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。