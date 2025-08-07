聽新聞
世運會／開幕式孫家閎、黃渼茜掌旗進場 世運會首度燃聖火
2025成都世界運動會今天在成都天府新區國際會議中心舉辦開幕式，今年我國代表團由水中運動蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子選手孫家閎共同擔任開幕式掌旗官，共計87人、包括64位運動員參與開幕式進場，而今年世運會也是史上首度舉行聖火傳遞與點燃儀式。
今年成都世運會是中國大陸史上首度舉辦世運會，也是繼前年世大運後成都再次舉辦國際綜合運動會，今年共計有118個國家地區共計約4000位選手前往參賽，我國則是派出120位選手在14個運動種類出賽，希望力拚超越上屆的1金、6銀、6銅成績。
而今天的開幕式在成都天府新區國際會議中心舉行，我國在開幕式進場中排在敘利亞之後、捷克之前進場，並由蹼泳女子選手黃渼茜、武術套路男子選手孫家閎擔任掌旗官，其中孫家閎將在明天晚間就登場出賽，至於主辦國大陸則是依照慣例壓軸進場，而今年世運會也是史上首度舉辦聖火傳遞與點燃儀式。
今年世運會我國以女子拔河隊將挑戰6連霸最受關注，除了女子隊外，我國今年包括男子組與混合組也都取得門票，至於巴黎奧運霹靂舞國手孫振也將登場出賽。
