宏道獎邁入第8年擴大至7類、10獎 即日起受理報名 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114年宏道獎即日起受理報名。圖／宏道運動發展基金會提供
由宏道運動發展基金會所創立的宏道獎經過7年的成長與歷練，在邁入第8年的114年，全面擴大為7類共10個獎，包括運動教練、運動科學照護、運動媒體、賽事裁判、運動行政、運動公益、特別獎，即日起至8月22日受理報名。

宏道獎自107年開始頒發，出發點是站在支持教練的立場，所以獎勵範圍僅限於教練，分國小組、國中組及高中組的教練，計有20名教練獲獎；108年及109年維20名教練獲獎；110年宏道獎開始擴大：績優訓練獎、全人培育獎、偏鄉服務獎、團隊經營獎、特殊奉獻獎、宏願獎計15人獲獎；111年增加運動科學獎，績優訓練獎、全人培育獎、特殊奉獻獎、宏願獎有14人獲獎；112年績優訓練獎、全人培育獎、特殊奉獻獎、宏願獎計有11人獲獎；113年績優訓練獎、全人培育獎、特殊奉獻獎、宏道特別獎計14人獲獎，自107年至113年總計有113人次獲獎。

宏道獎在過去7年中，教練是主要軸心，各各獎項在幾年中互有增長，在奠基7年之後，宏道獎在第8年全面提昇，並且定調獎勵的範圍及獎勵的精神「榮耀選手，致敬無名英雄」。

其中運動媒體、賽事裁判、運動行政與運動公益都是新增，因為他們也都是推動運動選手發光發熱的的重要無名英雄，更重要的是這些無名英雄不僅見證在頒獎台上的過程，而且是長久以來堅守崗位的全力付出。

