桌球／WTT橫濱站32強 林昀儒惜敗林詩棟吞對戰9連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。新華社資料照
林昀儒。新華社資料照

WTT冠軍賽橫濱站我國男單一哥林昀儒今天在32強賽就遭遇世界球王林詩棟，儘管在前兩局賽事中林昀儒都率先取得局點，但卻都遭到林詩棟反超比分，最終以10：12、10：12、11：9、12：14敗下陣來，苦吞對戰9連敗，並止步32強。

本周排名受到奧運積分清除下滑到世界第11名的林昀儒，這次WTT冠軍賽橫濱站籤運不佳，在首輪就抽中「籤王」將對上中國大陸球王林詩棟，雙方過去8度碰頭林昀儒都還不曾取勝過，不過今年在WTT冠軍賽重慶站，林昀儒曾在8強賽與林詩棟展開5局大戰，最終遭到逆轉吞敗。

雙方今天再度碰頭林昀儒也再度打出對抗性，在前兩局賽事中，林昀儒都率先搶下10分取得局點，不過卻都遭到林詩棟逆轉戰局，以10：12、10：12讓林詩棟率先聽牌。

關鍵第三局，林昀儒在背水一戰的情況下，雖然開局一度以2：4落後，但接下來他卻打出一波7：2的反擊，反取得9：6領先，儘管林詩棟隨後連追2分，但林昀儒先是讓林詩棟回發球掛網，隨後再以一記正手拍讓林詩棟回拍將球打飛，以11：9扳回一城。

第四局林昀儒與讓林詩棟持續拉鋸，在3：2領先時，林昀儒卻一度出現腳步打滑的狀況，雙方在戰成5：5後，林詩棟先是連拿3分取得領先，但林昀儒再度展現強大抗壓力，追到8：9一分落後；儘管關鍵時刻林昀儒的回球掛網，讓林詩棟取得2個賽末點，但林昀儒卻是連拿3分反取得局點，雙方在戰成12：12平手後，林昀儒卻連續兩球出現掛網狀況，以12：14敗下陣來。

林昀儒

