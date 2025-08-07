雲林官員取經成都世運遭阻？陸委會：溝通協調問題

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
成都世運會登場，但傳出雲林官員欲前往取經，但遭到移民署不予許可，引發討論。圖為日前成都世運會舉辦火炬傳遞儀式，圖中為火炬手馬龍。（中新社）
成都世運會登場，但傳出雲林官員欲前往取經，但遭到移民署不予許可，引發討論。圖為日前成都世運會舉辦火炬傳遞儀式，圖中為火炬手馬龍。（中新社）

2025年世界運動會今起在大陸四川成都登場，有媒體報導，雲林縣指派教育處長、交通工務局長前往取經，但被移民署通知「不予許可」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今日下午說明稱，這是雲林縣府和中華奧會之間「溝通協調上的問題」，當事人從未向中華奧會報名隨團前往，因此，並非陸委會或移民署基於任何理由將之取消。

梁文傑今天下午在主持陸委會例行記者會後，就「中國時報」報導上述事件進行補充說明。

他表示，本次成都世運會體育署有委託中華奧會組成縣市訪問團，進行參訪，據悉雲林縣本來由縣長張麗善和一名縣府顧問前往，後因故改為兩位國小校長隨團赴陸。

而對於雲林縣教育處長邱孝文、交通工務局長汪令堯等人，梁文傑說，他們原先說要自費跟團，但從體育署角度，這兩位從來沒有向中華奧會報名，中華奧會也表示不知情，且後來這兩位報出的行程，又與該團行程不是很相符，所以就被否決了。

梁文傑說，我認為這件事情從頭到尾，應該是「溝通協調上的問題」，在雲林縣政府和中華奧會之間，並非陸委會或移民署基於任何理由將之取消。

體育署 世運會

