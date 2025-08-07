第23屆美利達盃單車嘉年華 1129日月潭盛大登場

2025/8/7(四)中午12:00起火熱報名 挑戰自我、樂遊環湖、體驗單車盛宴 美利達盃7大重點一次看

邁入第23屆的「美利達盃單車嘉年華」將於2025年11月29日（六）在南投日月潭向山遊客中心熱鬧登場，即日起正式開放報名。今年活動分為 83公里挑戰組 及 29公里環湖逍遙遊組，邀請全台車友齊聚日月潭，用雙輪紀錄屬於2025年的美好騎跡。

全球矚目的經典路線

日月潭環湖道路曾獲CNN評選為「全球十大最美自行車道」，是無數車友心中的朝聖之地。無論參加挑戰組或逍遙遊，都能盡覽湖光山色，感受一年四季各有風情的日月潭之美。

不只是風景 更是挑戰

別以為日月潭只是親子路線！83公里挑戰組擁有近1,000公尺爬升，後段長爬坡更是對體力與意志力的終極考驗，堪比經典百K賽事水準，適合渴望突破自我的騎士。

家庭與好友的樂活之旅

29公里環湖逍遙遊路線輕鬆愜意，適合親子及朋友一同參與。沿途美景、拍照打卡、健康流汗，一趟下來就是一段完美的家庭回憶。

單車品牌大匯集

現場將多家知名單車品牌與周邊攤位展示新品，並舉辦互動遊戲送贈品活動，宛如戶外單車博覽會。

永續低碳的綠色騎行

活動持續推動減塑環保理念，邀請車友以雙腳與車輪，為地球寫下綠色行動宣言。

報名好禮與現場同樂

報名即可獲得限量潮流棉T、不鏽鋼水壺、環湖造型獎牌與女性專屬款獎牌。活動當天還有舞台表演、拍照區、互動遊戲及壓軸大摸彩，讓你騎的滿足，獎品也收穫滿滿。

明星與KOL同場共騎

現場將有專業選手、知名KOL及網紅陪騎，滿足你追PRO級選手的車尾燈、與偶像合影或挑戰人生第一圈日月潭的願望。