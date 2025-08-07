網球／45歲大威復出「很投入」 談下季是否退休留伏筆

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年回歸網壇，華盛頓女網賽復出打下一勝的她還拿到外卡參加辛辛那提女網賽，美網也獲得混雙外卡，她還透露對未來動向還沒特別想法，但還沒想要結束球員生涯。

被問到下個賽季動態時，大威回答說：「我現在非常投入，我不認為你們要排除我，這是我所能回答的。」

將和同胞奧普卡（Reilly Opelka）攜手挑戰美網1百萬美金冠軍獎金的大威表示，現階段專注在北美硬地賽場，在此之前沒想過2025年還有出賽機會；不但獲得辛辛那提和美網混雙外卡，世界排名643的大威被預期會在下周獲得美網女單外卡。

2024年3月後就沒出賽紀錄的大威透露，去年8月做了子宮肌瘤切除手術，手術後一段時間甚至連站直和行走都有困難，當時離職業水準十萬八千里，就連回到球場訓練後，她也沒把專注力放在復出這件事。

「我認為網球總在我腦中揮之不去，但我覺得我還有時間。」大威提到，聽起來雖有點奇怪，但總覺得自己有時間好好康復，「而且當我回到球場，我總是很努力，不會讓一切浪費，就算只有半小時，我也會努力獲得些收穫。打球可以有漂亮的腿部和手部線條不是秘密，所以我想至少我可以保持身材，這是我最起碼可以做的事。」

大威還提到，3月謠傳她拿到印地安泉女網賽外卡是假新聞，但仍被關注讓她有些感動，球迷的支持讓她想用球拍來回應，不過拿過7座女單大滿貫金盃的她補充，球迷並非復出的額外動力，「我一直為自己而戰。」

大威1994年轉入職業，2000年溫布頓奪下個人第一座大滿貫，迄今已獲得49座單打冠軍，還和妹妹小威廉絲（Serena Williams）拍下14座大滿貫女雙金盃，另外有2座大滿貫混雙冠軍和5面奧運獎牌，其中4面是金牌。握有23座大滿貫女單冠軍的小威在2022年退休，6月滿45歲的大威仍沒打算高掛球鞋。