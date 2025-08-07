快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

網球／45歲大威復出「很投入」 談下季是否退休留伏筆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大威廉絲。法新社
大威廉絲。法新社

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年回歸網壇，華盛頓女網賽復出打下一勝的她還拿到外卡參加辛辛那提女網賽，美網也獲得混雙外卡，她還透露對未來動向還沒特別想法，但還沒想要結束球員生涯。

被問到下個賽季動態時，大威回答說：「我現在非常投入，我不認為你們要排除我，這是我所能回答的。」

將和同胞奧普卡（Reilly Opelka）攜手挑戰美網1百萬美金冠軍獎金的大威表示，現階段專注在北美硬地賽場，在此之前沒想過2025年還有出賽機會；不但獲得辛辛那提和美網混雙外卡，世界排名643的大威被預期會在下周獲得美網女單外卡。

2024年3月後就沒出賽紀錄的大威透露，去年8月做了子宮肌瘤切除手術，手術後一段時間甚至連站直和行走都有困難，當時離職業水準十萬八千里，就連回到球場訓練後，她也沒把專注力放在復出這件事。

「我認為網球總在我腦中揮之不去，但我覺得我還有時間。」大威提到，聽起來雖有點奇怪，但總覺得自己有時間好好康復，「而且當我回到球場，我總是很努力，不會讓一切浪費，就算只有半小時，我也會努力獲得些收穫。打球可以有漂亮的腿部和手部線條不是秘密，所以我想至少我可以保持身材，這是我最起碼可以做的事。」

大威還提到，3月謠傳她拿到印地安泉女網賽外卡是假新聞，但仍被關注讓她有些感動，球迷的支持讓她想用球拍來回應，不過拿過7座女單大滿貫金盃的她補充，球迷並非復出的額外動力，「我一直為自己而戰。」

大威1994年轉入職業，2000年溫布頓奪下個人第一座大滿貫，迄今已獲得49座單打冠軍，還和妹妹小威廉絲（Serena Williams）拍下14座大滿貫女雙金盃，另外有2座大滿貫混雙冠軍和5面奧運獎牌，其中4面是金牌。握有23座大滿貫女單冠軍的小威在2022年退休，6月滿45歲的大威仍沒打算高掛球鞋。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

美網 大威廉絲 小威廉絲

延伸閱讀

網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

活力40載！RADO發表Captain Cook庫克船長X網球限量套組 遠眺明日

世大運／黃愉偼拍退香港好手 史上第二位挺進桌球女單金牌戰

湘潭9歲網球女孩 曬出「老抽色」 網驚：尼日利亞選手？

相關新聞

美網／總獎金9千萬美元！冠軍獎金台幣1.49億破紀錄

年度最後一場大滿貫美國公開賽將於8月24日展開，今天美國網球協會（U.S. Tennis Association）宣布，...

網球／45歲大威復出「很投入」 談下季是否退休留伏筆

45歲的美國網壇傳奇大威廉絲（Venus Williams）今年回歸網壇，華盛頓女網賽復出打下一勝的她還拿到外卡參加辛辛...

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽，將力拚晉級到最後一場的機會

花式滑冰／李宇翔亞錦賽奪銀 積極備戰冬奧資格賽

在菲律賓舉行的亞洲花式滑冰錦標賽，台灣新星李宇翔勇奪男子成人組銀牌，成為繼2018年曹志禕後的第1人，他表示，對奪牌有點...

足球／轉會費7.76億元破紀錄 孫興慜正式加盟洛杉磯FC

亞洲足球一哥孫興慜在今天正式加盟美國職業足球聯盟洛杉磯FC，且轉會費高達2600萬美元（約台幣7.76億元），創下美國職...

川普喊擋 體育署：我國家隊未有跨性別選手

美國總統川普簽署行政命令成立洛杉磯奧運白宮工作小組，再度強調將嚴格檢測和禁止跨性別選手參加奧運的立場，體育署昨重申我國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。