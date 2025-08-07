快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

中央社／ 台北7日電
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽。 法新社
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽。 法新社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽，將力拚晉級到最後一場的機會。

聯邦盃（Fedex Cup）季後賽從2007年舉辦，總計3場比賽，前2場比賽聖朱德錦標賽（St. JudeChampionship）和BMW錦標賽，各有2000萬美元（約新台幣6億元）總獎金，而最終戰的巡迴錦標賽（Tour Championship）更高達4000萬美元（約新台幣12億元）總獎金。

最終獲得總冠軍的選手，還可獲得「額外」的千萬美元大獎，成了各家高手的必爭之地。

聯邦盃季後賽首場的聖朱德錦標賽，僅限定聯邦盃積分榜前70人參賽，俞俊安排在第66名，因而獲得參賽資格；首戰結束後，取積分榜前50名參加BMW錦標賽；第2場結束後，再取積分前30名的球員參加巡迴錦標賽。

俞俊安本季至今參加了23場賽事，其中14場順利晉級，最佳成績為美國職業高爾夫協會（PGA）加拿大公開賽的第3名，累積賺進210萬美元（約新台幣6325萬元），也確定保住明年的參賽資格。

只不過，俞俊安的最近3場比賽，包括英國公開賽、3M公開賽，以及上週剛結束的文罕高球錦標賽（Wyndham Championship）都遭到淘汰，寄望能在聯邦盃季後賽強勢反彈。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

俞俊安 高爾夫

延伸閱讀

BMW在台發出召回通知，近1.5萬輛車需進行煞車系統檢修

PGA／俞俊安初登英國公開賽 首回合震撼教育繳79桿

高球／俞俊安生涯首度參加英國公開賽 期盼能創佳績

PGA／俞俊安末輪恢復水準飆65桿 約翰迪爾菁英賽並列第21

相關新聞

足球／轉會費7.76億元破紀錄 孫興慜正式加盟洛杉磯FC

亞洲足球一哥孫興慜在今天正式加盟美國職業足球聯盟洛杉磯FC，且轉會費高達2600萬美元（約台幣7.76億元），創下美國職...

美網／總獎金9千萬美元！冠軍獎金台幣1.49億破紀錄

年度最後一場大滿貫美國公開賽將於8月24日展開，今天美國網球協會（U.S. Tennis Association）宣布，...

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽，將力拚晉級到最後一場的機會

花式滑冰／李宇翔亞錦賽奪銀 積極備戰冬奧資格賽

在菲律賓舉行的亞洲花式滑冰錦標賽，台灣新星李宇翔勇奪男子成人組銀牌，成為繼2018年曹志禕後的第1人，他表示，對奪牌有點...

川普喊擋 體育署：我國家隊未有跨性別選手

美國總統川普簽署行政命令成立洛杉磯奧運白宮工作小組，再度強調將嚴格檢測和禁止跨性別選手參加奧運的立場，體育署昨重申我國國...

備戰2028洛杉磯奧運 川普：嚴防跨性別選手

美國總統川普五日簽署行政命令，成立白宮專案小組，協調聯邦政府對二○二八年洛杉磯夏季奧運會的籌備工作，並藉機抨擊跨性別運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。