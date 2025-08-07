PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，將於今晚開打的PGA聯邦盃季後賽首戰－聖朱德錦標賽首回合出賽，將力拚晉級到最後一場的機會。

聯邦盃（Fedex Cup）季後賽從2007年舉辦，總計3場比賽，前2場比賽聖朱德錦標賽（St. JudeChampionship）和BMW錦標賽，各有2000萬美元（約新台幣6億元）總獎金，而最終戰的巡迴錦標賽（Tour Championship）更高達4000萬美元（約新台幣12億元）總獎金。

最終獲得總冠軍的選手，還可獲得「額外」的千萬美元大獎，成了各家高手的必爭之地。

聯邦盃季後賽首場的聖朱德錦標賽，僅限定聯邦盃積分榜前70人參賽，俞俊安排在第66名，因而獲得參賽資格；首戰結束後，取積分榜前50名參加BMW錦標賽；第2場結束後，再取積分前30名的球員參加巡迴錦標賽。

俞俊安本季至今參加了23場賽事，其中14場順利晉級，最佳成績為美國職業高爾夫協會（PGA）加拿大公開賽的第3名，累積賺進210萬美元（約新台幣6325萬元），也確定保住明年的參賽資格。

只不過，俞俊安的最近3場比賽，包括英國公開賽、3M公開賽，以及上週剛結束的文罕高球錦標賽（Wyndham Championship）都遭到淘汰，寄望能在聯邦盃季後賽強勢反彈。