美網／總獎金9千萬美元！冠軍獎金台幣1.49億破紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
今年賽事總獎金將提升到9千萬美元。 美聯社
今年賽事總獎金將提升到9千萬美元。 美聯社

年度最後一場大滿貫美國公開賽將於8月24日展開，今天美國網球協會（U.S. Tennis Association）宣布，今年賽事總獎金將提升到9千萬美元，男單和女單冠軍將可獲得500萬美元（約台幣1.49億元）獎金，雙雙創下新猷。

去年美網總獎金是7500萬美元，今年直接提高2成，成為第一個網球比賽的總獎金達到9千萬美元。去年單打冠軍獎金是360萬美元，今年一口氣提升到500萬，漲幅達到3成9，也寫下網壇冠軍獎金紀錄。

在此之前，大滿貫單打冠軍最高獎金是2019年美網的385萬美元，之後獎金因新冠肺炎疫情全球肆虐下降，如今寫下新里程碑，除冠軍獎金提升3成9，亞軍獎金有同樣漲幅，達到250萬美元；4強選手各可獲得126萬美元，漲幅2成6。

雙打冠軍獎金漲幅2成3，從去年的389萬美元提高到478萬美元。今年美網特別把混雙獨立到正式賽事開打前舉行，16組雙打選手將在8月19日和20日爭奪100萬美元的冠軍獎金，同樣寫下大滿貫新頁。

美國網協今天也宣布，今年單打賽事將從首度從星期日而非星期一展開，讓比賽日程從14天延長到15天。

除了獎金，美國網協還會給所有會外賽和會內賽選手1000美元的旅遊資助，並提供2間官方飯店，若選擇其他下塌地點將補助每天600美元，加總花費達5百萬美元；參賽選手每輪還可獲得5支球拍免費穿線的服務。

美網 美國公開賽

