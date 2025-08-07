足球／轉會費7.76億元破紀錄 孫興慜正式加盟洛杉磯FC

亞洲足球一哥孫興慜在今天正式加盟美國職業足球聯盟洛杉磯FC，且轉會費高達2600萬美元（約台幣7.76億元），創下美國職業足球聯盟（MLS）的新紀錄，孫興慜也坦言對於能夠來到世界最具指標性的運動城市之一，讓他感到相當期待，並將為洛杉磯FC全力爭冠。

孫興慜在上周與熱刺隊前往南韓參加友誼賽時，正式宣布將離開待了10年的熱刺，並傳出將轉戰洛杉磯FC，而昨天他更現身洛杉磯FC主場觀賽，並獲得當地球迷的熱情歡迎，今天洛杉磯FC也正式為他舉辦加盟記者會。

對於足球職業生涯首度轉戰北美洲，孫興慜說：「我非常自豪能夠加入洛杉磯FC，這是一個雄心勃勃的俱樂部，且位在世界最具有指標性的運動城市之一，洛杉磯有如此輝煌的冠軍歷史，我來到這邊就是為了書寫新篇章，我非常期待在MLS的全新挑戰，我希望為洛杉磯捧起獎盃，我已經迫不及待要展開新旅程。」

據消息人士透露，孫興慜這次轉會費高達2600萬美元，創下MLS的新紀錄，打破由去年由亞特蘭大聯拉特（Emmanuel Latte Lath）所創下的2200萬美元紀錄，而洛杉磯FC與孫興慜的合約也將自2027賽季結束。

對於成功招攬孫興慜加盟，洛杉磯FC總裁兼總經理索林頓（John Thorrington）則說：「孫興慜是全球的足球偶像，在世界足壇也是最有活力、成績斐然的球員之一，他的雄心壯志、能力和性格與我們俱樂部的價值觀完美契合，我們很自豪他選擇在洛杉磯展開職業生涯的新篇章。他是一位公認的贏家、世界一級的球員，我們相信他將能提升俱樂部的水平，激勵我們整個社區，無論是在場內還是場外。」