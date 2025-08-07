花式滑冰／李宇翔亞錦賽奪銀 積極備戰冬奧資格賽

在菲律賓舉行的亞洲花式滑冰錦標賽，台灣新星李宇翔勇奪男子成人組銀牌，成為繼2018年曹志禕後的第1人，他表示，對奪牌有點意外，接下來將專注備戰冬季奧運資格賽。

台灣花式滑冰代表隊於8月1日至5日，赴菲律賓馬尼拉參加2025亞洲花式滑冰錦標賽。

其中過去曾摘下花滑亞錦賽的男子青年組金牌，李宇翔這次挑戰成人組，沒想到在短曲項目不慎摔倒，讓他僅以59.38分暫居第4名，眼看可能無緣站上頒獎台，帶著疼痛征戰長曲項目的李宇翔，原本只求順利完賽，結果繳出134.96分的不俗成績，以總分194.34分一舉逆襲，勇奪男子成人組銀牌。

值得一提的是，李宇翔是繼2018年的名將曹志禕後，再度有台灣男子選手登上花滑亞錦賽成人組的頒獎台，而這次金牌是由年僅19歲的韓國選手金賢兼以215.14分登頂，銅牌則是朝鮮選手韓光範（音譯，HanKwang Bom）。

李宇翔接受中央社採訪時指出，原本設定是想拚銅牌，然而隨著短曲摔倒傷到骨盆後，讓他不得不放寬目標，甚至長曲只能保守出擊，而且比賽中途還一度萌生「完賽就好」念頭。不過因為其他對手發生更多失誤，成就李宇翔站上頒獎牌，還出乎意料以銀牌作收，他直呼：「這面獎牌完全沒有想到。」

已經返台的李宇翔透露，這次花式滑冰亞錦賽的過程相當辛苦，不過也從中獲得成長的養分，接下來將短暫休息，專注備戰9月在北京舉辦的2026冬季奧運資格賽，屆時將面臨更多強敵的考驗，他希望能夠如願取得參賽門票。