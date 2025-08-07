川普喊擋 體育署：我國家隊未有跨性別選手

美國總統川普簽署行政命令成立洛杉磯奧運白宮工作小組，再度強調將嚴格檢測和禁止跨性別選手參加奧運的立場，體育署昨重申我國國家隊並未有跨性別選手，將繼續輔導個別運動種類做好選手培訓工作，積極爭取奧運參賽資格。

針對跨性別選手參賽一事，世界田徑總會近日率先公布將從九月一日起，要求所有參加菁英級賽事女子組的田徑選手，必須透過口腔拭子或血液採檢，進行一次性ＳＲＹ基因檢測，每位選手一生只需進行一次，並由各國田徑協會負責執行與紀錄，也將會嚴格遵守保密義務和個資保護法，九月十三日東京世界錦標賽就將是首場適用賽事。

相較之下，接替國際拳擊總會成為奧運拳擊賽事主辦窗口的世界拳擊組織，雖也宣布透過ＰＣＲ進行ＳＲＹ基因檢測，不過對於檢測單位、執行方式等檢測細則都未公布，導致我國拳后林郁婷六月前往哈薩克後卻選擇不參加ＷＢ盃拳擊賽的狀況。

對於川普簽署行政命令，體育署繼二、三月兩度重申林郁婷為女性而非跨性別選手，參賽資格不該受到質疑後，昨天也再次表示「我國國家隊尚未有跨性別選手」。