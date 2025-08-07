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備戰2028洛杉磯奧運 川普：嚴防跨性別選手

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普5日在白宮簽發行政命令，正式成立白宮奧運工作小組。路透
美國總統川普5日在白宮簽發行政命令，正式成立白宮奧運工作小組。路透

美國總統川普五日簽署行政命令，成立白宮專案小組，協調聯邦政府對二○二八年洛杉磯夏季奧運會的籌備工作，並藉機抨擊跨性別運動員參與女子體育競賽。

ＣＮＮ報導，專案小組可視為與負責監督聯邦政府籌備明年ＦＩＦＡ世界盃的類似機構相對應，旨在整合所有需要同步協調的規畫作業，以確保像奧運這樣的大型賽事順利進行。

雖然讚揚奧運的團結精神，川普仍深入談及他所謂的體育領域文化戰爭，也就是他在二○二四年競選總統的核心議題之一。他先感謝美國奧會主席賽克斯遵循川普政府發布的命令，在最新版運動員安全政策中，禁止跨性別女性運動員參賽。

他說：「美國不會讓男性在二○二八年奧運會上偷走女性的獎盃，我們感謝你們展現出的公平精神，以及其他一切努力。」

隨後，一名記者向川普提問，是否會指示司法部長邦迪起訴任何參加女子運動的跨性別運動員，特別提到女子拳擊項目。川普對此表示保留，並說他預期將實施「非常、非常嚴格的檢測」。

他說：「至於是否提出指控，我得問問司法部長，我不知道，但會有非常、非常嚴格的檢測，如果檢測結果不合規，他們就不能參加奧運。」

ＣＮＮ指出，阿爾及利亞拳擊選手凱莉芙在二○二四年巴黎奧運奪得金牌，但先前拳擊的主管機構、國際拳擊協會（ＩＢＡ）曾指控她與台灣選手林郁婷未通過資格測試，取消兩人參賽資格，引發外界對其性別的質疑。

凱莉芙多次表示自己並非跨性別，奧運官員也在賽事期間一再表示她是女性，且始終是女性，仍未能阻止川普與其他批評者多次稱她為男性，並將她的奪金作為競選演講中的話題。

川普表示，他認為即使沒有他的影響力，美國奧委會也可能會加強限制跨性別運動員參加女子項目。他說：「他們很可能會這麼做，因為這似乎是多數人認為理所當然的事。」

川普說，他對這個議題態度非常堅定，並將其作為他競選活動核心訴求之一，稱他參選總統「某種程度上就是基於這個議題」。

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