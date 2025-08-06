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路跑／擁抱點點路跑升級回歸 加碼煙火秀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
hahababy擁抱點點路跑RUN今年升級回歸。圖／主辦單位提供
hahababy擁抱點點路跑RUN今年升級回歸。圖／主辦單位提供

去年吸引萬人共襄盛舉的「hahababy擁抱點點路跑RUN」今年升級回歸，第二屆將於12月20日、12月21日在麗寶樂園盛大舉行，號召愛奔跑的潮爸辣媽、喜歡同樂的小小跑者一同參與盛會。

本屆賽事分為7公里的活力全開組與3.5公里的元氣滿分組，不管是跑步愛好者還是親子休閒派都能找到適合自己的節奏。賽事報名將於8月8日父親節的中午12點正式開放，報名截止日是8月31日，名額有限、額滿即止。

hahababy為全台最大親子品牌，由超人氣網紅蔡阿嘎與二伯共同創辦，品牌人氣橫掃各年齡層，周邊商品深受喜愛。為了感謝粉絲長期支持，hahababy再度攜手大頭佛娛樂，將hahababy擁抱點點路跑RUN打造成一場集運動、音樂、市集與視覺饗宴於一身的年末感謝祭。除了路跑、演唱會外，今年特別加碼煙火秀與麗寶摩天輪燈光秀，勢必成為今年最閃亮的親子盛會。

首日傍晚時段，擁抱演唱會揭開序幕，邀請到人氣天團玖壹壹、甜美女神安心亞，以及實力派歌手蔡旻佑等人接力開唱，壓軸更由蔡阿嘎領軍的七月半登台演出，嗨翻全場；第二日邀請多檔大小朋友界超人氣IP與親 子台哥哥姐姐，來到現場與大家互動，保證讓所有參與者驚喜滿滿。

除了精彩的活動內容，今年的報名好禮也毫不馬虎，不僅有全新設計、質感升級的紀念T恤，還包含手燈手錶、造型抱枕毯、紀念小卡、保冷袋與造型悠遊卡等豐富贈品，讓每位參與者都能收穫滿滿；完賽跑者還能額外獲得實用 的海灘包，實用又吸睛。

3.5K報名好禮。圖／主辦單位提供
3.5K報名好禮。圖／主辦單位提供
7K報名好禮。圖／主辦單位提供
7K報名好禮。圖／主辦單位提供

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