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「2025 新光Fun Run - Run For Earth」 健康、大獎一起帶回家

聯合新聞網／ 綜合報導

自2006年開辦，新光全國健行活動已持續18年，新光人壽今年度從【新光全國健行活動】首度升級轉型為「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」永續路跑活動，將於 2025 年 9 月起依序在臺北、臺中與高雄三地舉辦，全程設計5K短距離路跑，歡迎民眾一起親子同樂Fun Run微跑起來！

這次攜手 WildOne 野灣野生動物保育協會、奉茶行動、市民永續、SwingTaiwan、無邊境創意市集合作單位一起以實際行動推動【減碳永續】、關注台灣野生動物與環境議題，讓民眾一起參與互動體驗。此次特別榮幸邀請味全龍職業棒球隊Dragon Beauties 小龍女帶領民眾暖身，用滿滿活力為本活動注入最熱情的感受。

本次規劃【永續市集】為響應環境永續的理念，將不提供一次性餐盒和免洗餐具供民眾使用，呼籲參與民眾請務必攜帶環保餐具與環保杯，不僅如此同步也呼籲民眾儘量搭乘大眾交通工具前來會場，一起減碳行動積極響應綠色生活。

除此之外，參與民眾可獲得市集消費券及抽獎機會。3場活動中將抽出總價值近30萬元的各項好禮，讓大家健健康康運動，抱得大獎開心回家。希望透過本次活動民眾可以能走得FUN，跑得健康，還能帶走豐富的抽獎好禮！

【2025 新光Fun Run ─ Run For Earth 活動報名資訊】

活動報名網：https://reurl.cc/9n1nqn

活動亮點：多元豐富活動、豐富的抽獎品、永續市集、跟著Dragon Beauties小龍女、體驗時下最潮的Swing Dance 在這個新光FUN RUN一起跑起來！

新光人壽提供
新光人壽提供

新光人壽提供
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