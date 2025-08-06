總獎金534萬元還有交通補助 總統盃街舞大賽正式啟動

教育部體育署主辦、中華文化總會協辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」正式啟動，為我國全民參與賽事注入嶄新元素，今天由教育部張廖萬堅政務次長及體育署鄭世忠親自出席賽事啟動儀式，展現政府對新興運動推展的高度支持。

本次賽事亦獲中華民國體育運動舞蹈總會及中華民國霹靂舞協會鼎力相助，結合產官學資源，共同推動街舞成為全民參與的新興運動類型。不僅是首創紀錄，由體育署自行規劃籌備辦理，亦呼應推廣全民運動的政策，期盼透過街舞賽事，讓更多年齡層與族群參與運動。

為迎接今年9月9日正式掛牌成立的「運動部」，體育署特別規劃辦理「總統盃全民運動賽事系列活動」，包含即將登場的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」。這項全國性競賽已於8月1日中午12時正式開放報名，廣邀全國街舞愛好者共襄盛舉。本次賽事設立菁英組、入門組及不同年齡開放報名機制，打造全民皆可參與的街舞平台。主辦單位同時提供全國各區前3名交通補助與高達534萬元總獎金，全力支持各階層舞者參賽。

本屆賽事邀請來自國內外街舞評審團隊及陣容堅強的表演團體，為賽事注入國際規格，本次技術委員陣容結合國內多位知名舞蹈推廣者與街舞前輩，包括：霹靂舞協會主委李奕釜（小龍老師）、霹靂舞協會副主委劉志強（巧克力老師）、中華民國街舞運動推廣協會黃柏青（Gino老師）及田俊拓（田拓老師）、台灣知名職業舞團IP Lockers 團長蕭裕璋（囂張老師）、台灣知名Ｗaacking推手之一 徐百川老師（Akuma Diva）、台灣知名舞團HRC總團長林耿弘（剛一老師）等重量級人物；更邀請來自馬來西亞、日本、韓國、俄羅斯、葡萄牙等國際頂尖霹靂舞選手與奧運教練擔任評審，為比賽展現高度規格。

全民運動賽事街舞大賽是運動部成立前的一項重要賽事，是運動部正式掛牌成立的暖身活動。除了讓世界持續看見台灣在運動場上發光發熱，更象徵街舞文化在台灣的扎根與茁壯。體育署將持續透過多元運動項目與跨世代參與機制，實踐競技運動全民化的施政目標，全民主場，等你上場。詳細參賽與報名資訊請密切關注網站及官方社群平台，搜尋關鍵字「總統盃街舞」，或上活動網站（https://www.pcsdance.tw/）及勝星娛樂股份有限公司洽詢聯絡電話02-2712-9793。