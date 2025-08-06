蒙特婁女網／不期不待闖4強 大坂直美：高興這樣的諷刺

日本球星大坂直美（Naomi Osaka）在蒙特婁女網賽打出產後復出代表作，今天她以兩個6：2拍下另名媽媽球員、列第10種子的烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），首度在加拿大打進4強，有機會挑戰成為母親後的第一座金盃。

27歲的大坂直美是4座大滿貫得主，最高世界排名曾到第一位，不過2022年尾聲因懷孕暫別網壇，2023年7月迎接女兒出生，直到2024年賽季才回歸。

休息15個月的大坂直美，前一度打進WTA 1000等級大賽決賽已是2022年的邁阿密女網，前一次奪冠更要回溯到2021年澳網，在蒙特婁打出強勢表現的她透露心情開心又興奮，「在溫布頓（第三輪出局）後，我真的很失望，於是我不抱持什麼期待，現在我來到這。這有點諷刺，但我很高興。」

大坂直美今年年初打進奧克蘭女網賽決賽，但以6：4拿下首盤下卻因腹部受傷退賽，讓丹麥對手陶森（Clara Tauson）捧起金盃；超過半年兩名女將將在蒙特婁再對決，爭奪決賽門票。

陶森16強賽淘汰溫布頓捧冠的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek），8強再以6：1、6：4淘汰今年澳網奪冠的的美國凱絲（Madison Keys），連退兩名大滿貫得主的她將勝利獻給兩天前去世的祖父，她在球場受訪時落淚說：「我真的很想為他贏下比賽，我真的想上場，為他打出最佳表現，希望他有看到。」

陶森提到，祖父對自己網球生涯扮演重要角色，「他當過我一陣子教練，然後幾乎每次練習都載我去學校。昨天早上起床得到消息很難受，但我想這算好事，他已經不舒服好一陣子了。」