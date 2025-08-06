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足球／主場轉播提前官宣 洛杉磯教頭稱：誰都想招攬孫興慜

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞洲足球一哥孫興慜現身洛杉磯FC球場觀賽並登上球場大銀幕，獲得主場球迷熱烈歡迎。截圖自Defenders of the Banc - The LAFC Podcast　Ｘ
亞洲足球一哥孫興慜現身洛杉磯FC球場觀賽並登上球場大銀幕，獲得主場球迷熱烈歡迎。截圖自Defenders of the Banc - The LAFC Podcast　Ｘ

亞洲足球一哥孫興慜在日前宣佈離開待了10年的英超熱刺隊後，傳出將轉戰美國職業足球大聯盟洛杉磯FC，而今天他也現身球場觀賽並登上球場大銀幕，獲得主場球迷熱烈歡迎，而洛杉磯FC也將在明天凌晨召開記者會，預計將正式宣佈孫興慜加盟一事。

在結束了長達10年的旅英生涯後，孫興慜近期傳出將與洛杉磯FC簽約，而轉會費將高達2650萬美元，將創下美國職業足球大聯盟史上最高紀錄，不僅展現洛杉磯FC對於孫興慜的高度重視，也相當看重他背後所帶來的市場商機。

而今天孫興慜也現身洛杉磯FC主場觀賽，並被轉播單位拍上大銀幕，還秀出「歡迎孫興慜-洛杉磯FC前鋒」的字樣，提前為其加盟官宣，而洛杉磯FC總教練切倫多洛（Steve Cherundolo）在受訪時也被問到孫興慜加盟一事，他則說：「雖然目前還沒有任何官方聲明，我無法表達什麼，但孫興慜無疑不只是美職聯，甚至是全世界任何球隊都想納入名單的球員。」根據美國媒體報導，洛杉磯FC將在台灣時間明天凌晨5點召開記者會，預計將正式宣佈孫興慜加盟一事。

亞洲足球一哥孫興慜抵達洛杉磯。 歐新社
亞洲足球一哥孫興慜抵達洛杉磯。 歐新社

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