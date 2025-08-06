健喬盃女子圍棋最強戰 日名將小林泉美攜女兒征戰

第11屆健喬盃女子圍棋最強戰今天舉行抽籤開幕式，其中日本知名棋士小林泉美帶著女兒張心澄首度在台灣攜手征戰，她笑說，這次參賽有點緊張，期許自己多贏幾場比賽。

冠軍獎金新台幣50萬元的第11屆健喬盃女子圍棋最強戰，今天在海峰棋院舉行抽籤開幕式，除了力拚衛冕的盧鈺樺將尋求生涯第3座女子最強戰冠軍外，現年48歲的日本名將小林泉美這次也帶著女兒張心澄，以特邀職業棋士身分參賽，同時是兩人首度在台灣攜手征戰。

出身於圍棋世家的小林泉美，過去曾寫下日本史上首名達成大滿貫（女流本因坊、女流名人、女流棋聖及女流最強位）的女子職業棋士創舉，這次來台參加女子圍棋最強戰，立刻成為焦點。

海峰棋院院長林敏浩接受中央社採訪時透露，其實兩年前就想邀請小林泉美，只是時間無法配合而作罷，因此這次特別提前詢問，得知小林泉美有意願後，也儘速敲定時間，希望促成台日棋士間的交流。

即使已身經百戰，甚至摘下無數頭銜，不過小林泉美打趣表示，首度來台參加比賽還是有一點緊張，並稱讚台灣有很多實力不俗的年輕選手，預料將面臨苦戰，「很開心來台灣參賽，想要多贏幾場比賽、多下幾盤棋。」

攜手母親小林泉美征戰、現年19歲的張心澄，父親則是台灣旅日名將張栩，她也表示很緊張，不過有研究對手的棋譜，希望在比賽中展現出來，「盡力拿出最好成績。」平時除了圍棋外，張心澄笑說，興趣是看書、聽音樂，最特別的是喜歡聽華語天王周杰倫的歌，「因為爸爸也會聽。」