亞洲花式滑冰錦標賽落幕 中華隊奪3金2銀

2025亞洲花式滑冰錦標賽昨晚於馬尼拉落幕，台灣滑冰新星李宇翔在成人組取得銀牌，推升中華隊獎牌數上看3金2銀。

2025亞洲花式滑冰錦標賽1日在馬尼拉展開賽程，首日即有阮維德在大齡男單組奪金、詹祥妤在大齡女單組摘銀，林蔚然和林亞緹分別在小齡男單組、女單組奪金佳績。

5日，李宇翔在成人組為中華隊再添一面銀牌。

中華民國滑冰協會秘書長劉以樂接受中央社採訪時說，中華隊很多選手是剛升組後參加第1場國際賽，結果卻遇到賽程延誤、冰況不理想、洗冰車故障等考驗，但他們還是克服了這些現場條件，取得亮眼成績。

亞洲花式滑冰錦標賽結束後，部份台灣選手將開始為國際滑冰總會（ISU）青年大獎賽作準備，而李宇翔將於9月前往北京，參加2026年冬季奧運會的資格賽。

劉以樂說，李宇翔本次賽前練習時受傷，雖然在短曲項目有小失誤、但在長曲表現很好，總分力壓中國、北韓選手拿到銀牌，相信比賽經驗有助他作調整，爭取參加冬季奧運的資格。

今年有來自中國、南韓、哈薩克（Kazakhstan）等19個亞洲國家的170位滑冰好手，在亞洲花式滑冰錦標賽中同場競技，中華隊派出18人參賽。