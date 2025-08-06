防跨性別選手參賽 川普：2028奧運選手將接受檢測　

2028夏季奧運將於洛杉磯登場，美國總統川普今天簽署一項行政命令，成立2028年夏季奧運白宮工作小組。為防止跨性別選手參賽，川普表示，屆時將有非常嚴格的檢測方式，若選手檢測結果不合格，就不能參加奧運。

川普（Donald Trump）下午簽署這項行政命令後接受媒體訪問，被問及美國政府是否考慮要求選手進行基因檢測，以防跨性別選手參賽，他回應表示，屆時「會有非常嚴格的檢測，若檢測結果不合格，選手將不能參加奧運。」

此外，川普還說，將採取一切必要措施來確保奧運的安全，包括在必要情況下，動用國民兵或軍隊。

「今日美國報」（USA Today）報導，川普2月簽署一項行政命令，阻止跨性別學生運動員參加女子運動賽事。美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（U.S.Olympic and Paralympic Committee）隨後依據這項行政命令修改規則，禁止跨性別女性參加體育賽事。

不僅如此，美國國土安全部轄下美國國籍暨移民局（USCIS）昨天也宣布更新移民政策，將針對尋求參加女子體育賽事的跨性別女性，限制其簽證資格。

下屆夏季奧運及帕運將於2028年7、8月間在美國洛杉磯舉行。「今日美國報」指出，預計將有1萬1000名奧運選手及4500名帕運選手參賽。