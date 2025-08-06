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川普成立2028奧運工作小組 籌委會主席相邀傳遞聖火

中央社／ 洛杉磯5日專電
2028奧運白宮特別工作小組成立，川普在華府簽署行政命令，與洛杉磯奧運籌委會（LA28）主席華瑟曼（Casey Wasserman）先後致詞。 路透社
2028奧運白宮特別工作小組成立，川普在華府簽署行政命令，與洛杉磯奧運籌委會（LA28）主席華瑟曼（Casey Wasserman）先後致詞。 路透社

美國總統川普今天宣布成立2028年夏季奧運白宮特別工作小組，將動員聯邦政府力量，確保奧運順利進行。籌委會主席華瑟曼致詞時邀川普傳遞聖火，川普微笑點頭。

川普今天在華府簽署行政命令，與洛杉磯奧運籌委會（LA28）主席華瑟曼（Casey Wasserman）先後致詞。

美國副總統范斯（J.D. Vance）、司法部長邦迪（Pam Bondi）、國土安全部部長諾姆（KristiNoem）、聯邦傳播委員會主席卡爾（Brendan Carr）等多名政府首長出席，代表聯邦政府對洛杉磯奧運的支持。

川普在致詞提到，美國隊已經連續8屆在夏季奧運稱霸獎牌榜，夏季奧運的金牌數量也是全球第一，數量是第二名的3倍之多，他相信2028年美國隊會再度拿下獎牌榜的第一名。

川普表示，2026年世界盃足球賽將在美國舉行，2028年適逢美國建國250週年，不僅是身為美國運動迷最美好的時代，2028年更是美國歷史最特別的一年。

洛杉磯奧運籌委會主席華瑟曼致詞感謝聯邦政府的支持，他表示川普政府已經核准關鍵的維安資金，將提供地方政府、州政府與聯邦單位用於維安計畫，確保奧運安全進行。

華瑟曼簡報提及，到時候將有全球150名元首級貴賓到訪洛杉磯，超過1萬名奧運選手、4500名帕運選手參賽，預計全美有數百萬人將到場觀賽。

過去奧運聖火傳遞儀式，曾走遍美國38州，華瑟曼表示本屆奧運將開先例，讓聖火傳遍美國50州，他當面邀約川普：「總統先生，如果您願意再次沿著公園大道奔跑、重溫歷史，我們將非常歡迎。」

2004年雅典奧運前，川普曾經擔任火炬手，跑在紐約的公園大道上，參與當時的聖火傳遞儀式。

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