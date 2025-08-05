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澳門羽球／土銀「李氏兄弟」再奪2025公開賽 男雙銅牌

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
我國男雙組合李芳至（前）、李芳任（右）。記者余承翰／攝影
我國男雙組合李芳至（前）、李芳任（右）。記者余承翰／攝影

土銀羽球男雙好手嶄露頭角，「李氏兄弟」李芳任與李芳至繼加拿大公開賽拿下生涯首面超級系列賽金牌後，本次於「2025澳門超級300公開賽」勢如破竹，最終拿下男雙銅牌，這也是兩人今年在超級300系列賽事的第三面獎牌。

土銀「李氏兄弟」李芳任/李芳至目前為世界排名第20名，也是本次「2025澳門超級300公開賽」賽事第三種子，在前三輪賽事中，延續金牌氣勢，以直落二態勢接連完勝印尼、台灣及香港男雙好手。

「2025澳門超級300公開賽」進入四強戰，土銀李氏兄弟對決本屆賽事第一種子印尼選手，在首局就被印尼組合打出一波9：2攻勢，即使緊咬比分，但仍被對方以美技球送到邊線上，經鷹眼判定後挑戰失敗，以19：21失去第一局。第二局，因失誤偏多連續丟分，最終以17：21敗下陣來，無緣挺進金牌戰，以銅牌作收。

土銀羽球隊人才輩出，今年1-8月已豪奪國際及國內賽事30金28銀47銅，總計囊括105面獎牌，且連續16年獲得教育部頒發「體育推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，堪稱我國職業羽球隊領導者，今年有望繼續推進該紀錄與殊榮。

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土銀 澳門 羽球

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