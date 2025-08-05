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高球／台灣青少年高球賽登場 12國逾200名新星爭霸

中央社／ 新北5日電
025台灣青少年高爾夫公開賽6日起一連3天將在美麗華鄉村俱樂部開打，5日舉辦賽前記者會，目前已是高三生的謝承洧（圖）盼留下冠軍金盃。中央社
025台灣青少年高爾夫公開賽6日起一連3天將在美麗華鄉村俱樂部開打，5日舉辦賽前記者會，目前已是高三生的謝承洧（圖）盼留下冠軍金盃。中央社

台灣青少年高爾夫公開賽將於明天起一連3天，在美麗華鄉村俱樂部開打，共計有來自12國、超過200名青少年選手齊聚一堂角逐各組冠軍，發掘未來高壇之星。

中華民國高爾夫協會理事長王政松今天在賽前記者會致詞時表示，這是台灣最重要的青少年舞台，一定會盡力把比賽辦到最好，「我希望每位青少年選手，都可以展現實力，當然也希望把冠軍留在台灣。」

大會執行長翁士棻則是強調，今年比賽有75名國外選手來參賽，充分展現出台灣舉辦國際賽的能力，「也希望藉此能持續拓展基層的青少年高爾夫人口，讓更多人投入這項運動。」

台灣青少年高爾夫公開賽將依照年齡區分為A-E等5個組別，男、女選手都可參賽。

有機會拿下冠軍的台灣青少年好手謝承洧，從13歲起就陸續稱霸國內業餘賽事冠軍，已經高三的他，也將是最後一次參賽。

謝承洧在接受中央社訪問時表示，自己參加這場比賽已有五、六年，還是覺得非常有挑戰性，藉由這場賽事，也可以看看自己的球技還有哪些地方需要加強。

他笑說：「我11歲前幾乎都在打混，直到看到大我6歲的姊姊，靠著高爾夫打開通往世界的路，我才開始認真訓練。」

目前就讀台北市和平高中三年級的謝承洧，已經和美國亞利桑納州立大學達成口頭協議，畢業後將赴美念書一邊比賽訓練，也可望成為台灣旅美男子職業高爾夫好手俞俊安的學弟。

已經能講得一口流利英文的謝承洧提到，非常期待去美國念大學，「我很喜歡那邊的環境，也可以遇到更強的對手，希望能在轉職業之前，把自己的強項磨練得更出色。」

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高爾夫 俞俊安

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