快訊

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

年度競速大賽時速482公里 美車手挑戰陸上極速紀錄失控殞命

中央社／ 猶他州彭尼市鹽田4日綜合外電報導
拉希克(右)。擷圖自IG
拉希克(右)。擷圖自IG

美國猶他州彭尼市鹽田正在舉辦年度競速大賽，吸引全球競速痴迷者朝聖。但主辦單位指出，一名試圖創下陸上速度紀錄的車手昨天發生事故後喪生。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，主辦賽事的南加利福尼亞計時協會（Southern CaliforniaTiming Association）在聲明中指出，60歲的拉希克（Chris Raschke）當地時間昨天下午3時03分許發生事故而喪生。

年度「速度週」（Speed Week）賽車活動於昨天揭幕。

主辦單位表示，拉希克「駕駛的陸上速度競賽車行駛約2.5英里（約4公里）處失控」。

據主管機關美國內政部土地管理局（Bureau of LandManagement），猶他州彭尼市鹽田（Bonneville SaltFlats）約12英里長、5英里寬，是由氯化鈉，也就是食鹽所構成。

當地已經成為賽車手喜愛的競速場地，參與這項賽事的車手車速可達超過每小時300英里（約482.8公里）。

美國改裝車基金會（The American Hot RodFoundation）表示，據報拉希克發生事故時車速高達每小時300英里。

這起事故原因仍待調查。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

希克

延伸閱讀

酒店女公關遭砍30刀殞命 前男友凌晨收押

客運遭猛烈撞擊畫面曝！他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

乳癌權威周佳正車禍殞命 網友感念他「每次門診額滿卻加號，只怕病人白跑」

伊朗南部巴士翻覆 至少21人殞命

相關新聞

年度競速大賽時速482公里 美車手挑戰陸上極速紀錄失控殞命

美國猶他州彭尼市鹽田正在舉辦年度競速大賽，吸引全球競速痴迷者朝聖。但主辦單位指出，一名試圖創下陸上速度紀錄的車手昨天發生...

網球／瑞度卡努求突破 找來前納達爾教練

2021年以灰姑娘之姿打下美網冠軍的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），美網登頂後再沒代表作。今年美網前...

輕艇／張筑涵、吳少璿領銜備戰亞錦賽 中華隊放眼亞運資格

2025年亞洲輕艇激流錦標賽將於8月14日至17日在中國大陸貴州舉行，而我國代表隊在今天整裝出發進行集訓，包括上屆奪下女...

高球／徐薇淩排名躍進 獲皇冠盃世界隊亞洲唯一資格

根據今天最新女子高爾夫世界排名，台灣一姐徐薇淩靠著英國公開賽並列第6佳績，排名竄升至第83；這也意味著她可以入選世界隊，...

多倫多「福爾摩沙盃壘球賽」51歲 凝聚海外台灣人

由北美台灣人於1974年熱血創立、每年8月在多倫多舉行的「福爾摩沙盃壘球賽」，今年51歲了！這個在疫情前有40多隊參賽、...

網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

塞爾維亞網壇名將約克維奇（Novak Djokovic）確定退出辛辛那提名人賽，代表他在美網前不會參加任何賽事，等於溫布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。