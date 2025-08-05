年度競速大賽時速482公里 美車手挑戰陸上極速紀錄失控殞命

美國猶他州彭尼市鹽田正在舉辦年度競速大賽，吸引全球競速痴迷者朝聖。但主辦單位指出，一名試圖創下陸上速度紀錄的車手昨天發生事故後喪生。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，主辦賽事的南加利福尼亞計時協會（Southern CaliforniaTiming Association）在聲明中指出，60歲的拉希克（Chris Raschke）當地時間昨天下午3時03分許發生事故而喪生。

年度「速度週」（Speed Week）賽車活動於昨天揭幕。

主辦單位表示，拉希克「駕駛的陸上速度競賽車行駛約2.5英里（約4公里）處失控」。

據主管機關美國內政部土地管理局（Bureau of LandManagement），猶他州彭尼市鹽田（Bonneville SaltFlats）約12英里長、5英里寬，是由氯化鈉，也就是食鹽所構成。

當地已經成為賽車手喜愛的競速場地，參與這項賽事的車手車速可達超過每小時300英里（約482.8公里）。

美國改裝車基金會（The American Hot RodFoundation）表示，據報拉希克發生事故時車速高達每小時300英里。

這起事故原因仍待調查。