輕艇／張筑涵、吳少璿領銜備戰亞錦賽 中華隊放眼亞運資格
2025年亞洲輕艇激流錦標賽將於8月14日至17日在中國大陸貴州舉行，而我國代表隊在今天整裝出發進行集訓，包括上屆奪下女子K1銅牌的張筑涵以及男子K1銅牌的吳少璿，本屆也將放眼穿金戴銀的目標。
今年亞錦賽我國代表隊由中華民國輕艇協會副秘書長劉昌鴻擔任領隊，教練廖學甫、陳瑋涵以及物理治療師、副理事長林婉如，帶領10位選手參賽。
其中張筑涵及吳少璿在上屆亞錦賽各獲得女子K1銅牌、男子K1銅牌積極備戰目標能穿金戴銀，男子及女子C艇選手也將目標設定在前三名，代表隊此次參賽整體目標就是能順利取得所有項目（共六項）亞運參賽資格並突破上屆再創佳績。
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