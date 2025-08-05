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網球／瑞度卡努求突破 找來前納達爾教練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「英國甜心」瑞度卡努。 美聯社
「英國甜心」瑞度卡努。 美聯社

2021年以灰姑娘之姿打下美網冠軍的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），美網登頂後再沒代表作。今年美網前她找來「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的長期教練羅伊格（Francis Roig）加入教練團，期待出現新火花。

57歲的羅伊格在納達爾團隊長達17個年頭，來自巴塞隆納的他2022年才和納達爾分道揚鑣，原因是他認為「人生需要新挑戰」；在此之後，他和前溫布頓亞軍、義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）合作了一年。

消息來源指出，羅伊格和瑞度卡努是在今年溫布頓開始接觸，瑞度卡努開啟北美硬地賽程前開始試訓，最終決定一起合作挑戰剩下的2025賽季。

羅伊格被納達爾傳記作者克萊里（Christopher Clarey）形容是「傑出的揮拍醫生」，可以快速糾正擊球的錯誤，和瑞度卡努從辛辛那提女網賽開始的合作會擦出什麼新火花，美網或許就能有答案。

克萊里在納達爾自傳中還引用前西班牙「二哥」洛培茲（Feliciano Lopez）說法，他形容羅伊格擁有獨特的觀察力，就技術層面來說甚至可說是「世界上最佳教練」，能注意到很多教練不會看到的細節，提供納達爾不同的戰術和技術，尤其在截擊和反拍削球幫助很大。

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美網 納達爾 瑞度卡努

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