第三屆「渣打女力創業獎」開辦 拳后林郁婷：比賽和創業一樣

渣打銀行與財團法人勵馨社會福利事業基金會共同主辦的第三屆「渣打女力創業獎」持續推動支持女性創業者參與社會議題，邀請奧運拳擊金牌得主林郁婷親身經驗為創業女性注入前行力量。

渣打女力創業獎邁入第三屆，本屆總獎金增至200 萬元，除了提供獎金助力營運發展，也舉辦多元創業交流活動，協助女性創業家突破挑戰。今年評選標準更新增「加速經濟共融」面向，與「創新與前瞻性」、「計畫可持續性」、「企業執行力」、「社會影響力」共同構築五大評選面向。

林郁婷分享自己多年征戰國際賽事的過程，坦言在金牌的背後從不是一帆風順，而是在多次失敗與自我懷疑中，靠著自律與自省，一步步從挫敗走出低谷，找出最適合自己的節奏，持續堅持下去。

林郁婷表示：「比賽和創業一樣，沒有完全順遂的路，但我靠堅持撐過每段低谷。」

她也認為拳擊與創業看似不同，卻同樣需要面對壓力、設定長期目標、管理短期焦慮，也都必須在孤獨中堅持信念。她認為無論遇到多強勁的對手，只要做好萬全準備，全力以赴就足夠強大：「不要等人家跟你說你可以，要自己對自己說我可以。」這股不服輸和積極的精神，正是她想帶給每位創業女性的信念。

渣打銀行總稽核洪嫚君表示，她鼓勵創業女性，在拓展事業、提升營收之餘，也能思考如何透過企業實踐承擔文化倡議的責任，發揮影響力。

三年來，渣打已培育近90組女性創業團隊，舉辦超過60場工作坊、200小時以上導師陪伴，並投入逾500萬元獎金資源，建立起以女性為核心的創業支持網絡。更邀請內部員工擔任一對一志工導師，將金融專業轉化為實際行動，持續打造具行動力的女性創業家生態圈。