高球／徐薇淩排名躍進 獲皇冠盃世界隊亞洲唯一資格

根據今天最新女子高爾夫世界排名，台灣一姐徐薇淩靠著英國公開賽並列第6佳績，排名竄升至第83；這也意味著她可以入選世界隊，生涯首度參加隊際賽形式的LPGA國際皇冠盃。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）從2014年舉辦首屆國際皇冠盃（International Crown），之後每2年舉辦一次，採取國家對抗賽的形式。每個國家取該國世界排名最高的前4名選手加總，最終只有排名最高的8個國家參賽。

依照賽制，入選的8個國家將分為2組，採取比洞賽賽制，取分組前2晉級4強，以及後續的季軍戰、冠軍戰。

台灣從2014年連續3屆參賽，但都未曾奪冠，不過賽事在2020年因COVID-19疫情停辦，直到2023年才復辦，今年邁入第5屆。

只不過依照原本參賽資格，像是高居世界第3、生涯拿過23場LPGA冠軍的紐西蘭名將高寶璟（LydiaKo），生涯13場LPGA冠軍的加拿大女將韓德森（Brooke Henderson），都因為該國其他球員排名太差，而始終無法參賽。

因此LPGA在今年1月修改參賽規則，其中7隊仍依照原本規定選取外，第8隊改為「世界隊」，由美洲、歐洲、亞洲、非洲大洋洲等地區，世界排名最高的各1名球員組隊參賽，今年的最終參賽排名，就是以英國公開賽後為準。

依照規則，徐薇淩世界排名攀升至第83後，也正式超越原本的新加坡球員陳暄尹（Shannon Tan），成為亞洲排名最高的選手，順利和高寶璟、排名第17的法國好手波蒂兒（Celine Boutier）、排名第54的韓德森組隊參賽。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，才剛知道這個消息不久，心裡雖然開心，但畢竟沒有打過這場比賽，而且又是世界隊的亞洲代表，感覺更不一樣，「只是其他都是以國家組隊，感覺好像還是哪裡不一樣。」

根據LPGA官網，除了世界隊外，其餘7隊包括美國、韓國、日本、泰國、中國、澳洲、瑞典。

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