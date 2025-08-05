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多倫多「福爾摩沙盃壘球賽」51歲 凝聚海外台灣人

中央社／ 多倫多4日專電
「福爾摩沙盃壘球賽」1974年由一群北美台灣年輕人創立，每年8月在加拿大多倫多舉行，大家以球會友，凝聚社區力量。 中央社
「福爾摩沙盃壘球賽」1974年由一群北美台灣年輕人創立，每年8月在加拿大多倫多舉行，大家以球會友，凝聚社區力量。 中央社

由北美台灣人於1974年熱血創立、每年8月在多倫多舉行的「福爾摩沙盃壘球賽」，今年51歲了！這個在疫情前有40多隊參賽、曾號稱北美最大的亞裔壘球錦標賽，正力圖壯大、傳承薪火，凝聚海外台灣人力量，讓更多人看見他們的存在。

第51屆「福爾摩沙盃壘球賽」（Formosan Cup）3日在大多倫多地區萬錦市（Markham）米利肯米爾斯社區公園（Milliken Mills Community Park）開賽，為期2天。晴朗天氣，壘球場內清脆揮棒聲、場外觀眾歡呼聲不絕於耳，氣氛格外熱絡。

長年旅居多倫多的前世界台灣同鄉會秘書長羅益世，如數家珍地向首次前來觀賽的駐多倫多台北辦事處長梁毅鵬說道，「福爾摩沙盃」是加拿大安大略省唯一的亞裔壘球賽，曾被加國最大成人壘球組織（Slo-Pitch National，SPN）評為「年度最佳錦標賽」，Covid疫情前，更是全北美最大的亞裔壘球賽事。

羅益世1976年開始加入福爾摩沙盃壘球賽，他當過主辦人、也當過球賽裁判，具備國家二級壘球教練資格；今年熱鬧賽事之一「全壘打比賽」（Home RunDereby）有幾位表現傑出的參賽者，是他一手調教。

談到「福爾摩沙盃」曾被選為「年度最佳錦標賽」，羅益世自豪笑稱：「我們的參賽者都非常有運動精神，裁判好，規則清楚，而且我們還在場外提供台灣美食，大家都喜歡吃。」

本屆「福爾摩沙盃」主辦人洪維展向中央社表示，51年前，加拿大多倫多、美國水牛城、洛杉磯、紐約、底特律等地北美台灣人共創「福爾摩沙盃」，先是在各地輪流舉辦比賽，80年代開始固定在多倫多舉行。大約從15年前起，此賽事不再侷限台灣人參加，日、韓、港裔等亞裔都可組隊參賽。

「福爾摩沙盃」以球會友，逐漸發展為珍貴的文化盛會。Covid疫情前，有各族裔人士40多隊報名參賽，連同參賽者、觀賽親友、賽前野外禮拜參與者，現場人數可達700人。疫情後，參賽隊數減少，今年有17隊報名，估計週末2天約400人到場參與。

洪維展感性表示，自己參賽30多年，負責主辦賽事迄今15年，今年11年級的兒子首次參加「開打」，代代傳承，「福爾摩沙盃錦標賽不只為了打球，更希望大家知道『台灣』；它是凝聚社區力量的一項『傳統』」。

梁毅鵬則表示，「福爾摩沙盃最特殊之處在於，它不只有台灣僑界組隊參加，還歡迎各族裔組隊參賽，爭取到更多支持台灣的力量和友誼；這樣的堅持和用心持續至今51年，非常令人敬佩。」

梁毅鵬並當場公開承諾，明年駐多倫多台北辦事處將組隊報名參賽，「一起努力發揮Team Taiwan團隊精神」。

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亞裔 多倫多 台灣人

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